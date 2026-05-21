Opel kondigt nieuwe Corsa en Chinees-Europese SUV aan

Fiat laat twee nieuwe SUV's zien, Peugeot blikt vooruit op een flitsende '608' en nog zes nieuwe modellen en Citroën brengt de 2CV terug. Het is nogal een dag voor Stellantis, vandaag. Bij Opel is het nieuws van een iets minder spectaculaire aard, maar dat maakt het niet meteen minder relevant.

CEO Florian Huettl kondigt de nieuwe Opel Corsa aan. Die wordt gebouwd op het eveneens vandaag onthulde STLA One-platform en logischerwijs mogen we een brandstofversie en elektrische versie verwachten. Het lijkt erop dat de donkere auto naast de uitgelichte Corsa simpelweg de nieuwe Corsa met brandstofmotoren is en dat die als een losse nieuwkomer gerekend wordt. De andere donkere auto lijkt de volgende generatie van de Astra te zijn.Naast die 'Astra' staat nog een auto en dat wordt een SUV-broer van de Astra. Dat betekent niet dat het ook echt een Astra met een andere koets wordt, nee, het gaat hier om een reeds eerder aangekondigde SUV in het C-segment waarvoor Opel samenwerkt met het Chinese Leapmotor. Deze nieuwkomer wordt in slechts twee jaar ontwikkeld. Waarschijnlijk gaat het om een Leapmotor B10 verwant model, want hij wordt straks zij-aan-zij met de B10 gebouwd.

Waar is de Opel Manta?

Tot zover voorlopig Opels plannen tot aan 2030. De grote afwezige in dit hele verhaal is de Opel Manta. Eind 2024 stelde Huettl nog dat die iets uitgesteld was, maar nog wel gewoon komt. In deze plannen zien we 'm echter niet. De Opel Manta moest een flinke middenklasse-SUV worden op een eigen Stellantis-basis. Een neef van de Lancia Gamma die er al wél bijna klaar voor is. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. In gesprek met Der Spiegel legde Huettl eerder dit jaar al uit dat hij de Manta niet voor 2030 verwacht en dat is nu dus wel helemaal duidelijk.