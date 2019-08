Opel komt met nieuwe concept naar IAA

Pas geleden liet Opel weten met veel publieksdebuten naar Frankfurt te komen. De nieuwe Corsa, de vernieuwde Astra, de Grandland X met plug-in-stekker en de Zafira Life. Nu blijkt dat we op meer nieuws kunnen rekenen, want kijk nu: dit is een teaser van nog een nieuw model die op de stand gaat staan. Maar wat is het?

De teaserplaat verschijnt op Opels sociale kanalen met de verder weinig aanvullende tekst: “Niet zo verlegen als je zou verwachten, maar we moeten ons geëlektrificeerde geheim nog even verstoppen.” Iets, hoe kan het ook anders, elektrisch dus, maar wat? De basisvorm van de verstopte auto doet denken aan de Corsa. Het enige concrete wat we verder zien is een stukje wiel en dié zagen we eerder! De vorm van de bijzondere sportwielen lijken op die van de Opel GT Concept die we in 2016 in Genève zagen staan.

De kleur van de wielen doet echter weer aan andere concept-car denken: de vorig jaar gepresenteerde GT X Experimental Concept. Die laatstgenoemde zou een vooruitblik zijn op de Opels uit midden 2020. Beide concepts hadden in ieder geval een sportief karakter, dus het is mogelijk dat Opel misschien het doekt trekt van een nieuwe Corsa GSI die zich met gele accenten laat kenmerken? Time will tell!