Opel keert niet terug naar China

Onder merknaam Buick werden diverse Opel's in China verkocht, maar jaren geleden werden er in het land ook daadwerkelijk modellen als Opel verkocht. Opel kiest ervoor om zijn geplande terugkeer naar China in de ijskast te parkeren.

General Motors verkoopt in China een uitgebreide modellen waarvan er een aantal technisch gerelateerd aan de vorige generatie Opel Astra. In de vorm van de Regal verkoopt het merk er zelfs een eigen versie van de Opel Insignia. Opel zelf is niet meer in China actief, maar was dat tot 2015 nog wel. Onder de vlag van Stellantis keert Opel voorlopig in ieder geval niet terug naar de Chinese markt, zo meldt Automotive News op basis van uitspraken van een zegsman van Opel tegen het Duitse Handelsblatt.

Opel zou wegens politieke spanningen tussen enerzijds China en anderzijds de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben besloten om zijn geplande terugkeer naar China te laten voor wat het is. Daarnaast zouden restricties als gevolg van de coronapandemie een rol in de beslissing hebben gespeeld. Handelsblatt geeft aan dat Opel momenteel ook weinig tot geen modellen in het aanbod heeft die voor de Chinese markt interessant zijn. Opel zou volgens de aangehaalde zegsman onder de huidige omstandigheden verwachten te weinig auto's in China te kunnen verkopen om er een rol te kunnen spelen.

Opel verkocht in China onder meer de Zafira en Antara, maar trok zich wegens tegenvallende verkopen in 2015 terug uit de Chinese automarkt.

*Afgebeeld: de Buick Regal, feitelijk een Opel Inisgnia. Maar! Het was er een sedan in plaats van een liftback zoals in Europa.