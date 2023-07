Opel Insignia leeft voorlopig nog voort

De Opel Insignia is niet meer. Maar toch ook wel. Hoewel de Opel Insignia en nagenoeg al zijn zustermodellen bij andere General Motors-merken zijn gaan hemelen, heeft de Insignia een Chinees Buick-broertje dat nog wel wordt gebouwd. Sterker nog, die auto heeft nu een grondige facelift gekregen. Dit is de vernieuwde Buick Regal, een auto die met meer dan zijn snuit afwijkt van de auto die je jarenlang in Europa kon kopen.

De tweede generatie Opel Insignia was er net als het model ervoor natuurlijk ook als Vauxhall. Daarnaast werd de auto in Australië en Nieuw-Zeeland als Holden Commodore verkocht. In de Verenigde Staten en China kreeg de Opel Insignia een licht premiumsausje over zich uitgestort en mocht er als Buick Regal de markt bestormen. De tweede Opel Insignia was in Europa altijd een liftback of een stationwagon. Opvallend, daar de eerste Insignia ook nog als sedan leverbaar was. In de Verenigde Staten was de Regal er ook enkel als liftback en als stationwagon (Tour X), maar in China bevaart General Motors een andere zee. Daar is de Buick Regal - en dus de Insignia - altijd een sedan. Het is die Buick Regal die nu voor de tweede keer is gefacelift, ditmaal veel ingrijpender dan eerder.

De vernieuwde Buick Regal krijgt in China een compleet nieuwe voorkant aangemeten. Met zijn nieuwe snuit loopt de auto van voren bezien netjes in de pas met andere jongere modellen van Buick die een vergelijkbare 'gapende muil' hebben. Denk aan de LaCrosse - de grote broer van de Regal - de gefacelifte Encore GX en aan deze Envista. Het Chinese Insignia-broertje heeft een enorme grille met aan weerszijden ervan vrij vernieuwde koplampen met een nieuwe indeling. Aan de achterzijde blijft de Regal vooral zichzelf. Hier zit - net als voorop - voortaan het nieuwe Buick-logo.

In Europa is het over en uit voor de Opel Insignia, maar in China mag het model er met een nieuw gezicht er zeker nog een paar jaar tegenaan.