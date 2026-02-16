Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Opel Insignia: deze grote no-nonsense familieauto is een regelrecht afschrijfkanon

Ruim en riant

1
Opel Insignia Sports Tourer
Opel Insignia Sports TourerOpel Insignia Sports TourerOpel Insignia Sports TourerOpel Insignia Sports TourerOpel Insignia Sports TourerOpel Insignia Sports Tourer
Lars Krijgsman

Zoek je een ruime stationwagon? Dan valt er helemaal niet zoveel meer te kiezen. Op de occasionmarkt gelukkig wel. Daar kom je voor een relatieve habbekrats namelijk de laatste generatie Opel Insignia Sports Tourer tegen!

De SUV heeft de traditionele stationwagon een flinke tik gegeven. Audi heeft de A5 Avant en A6 Avant, BMW de 3- en 5-serie Touring en Mercedes-Benz de CLA, C- en E-klasse Estate. Voor wie stationwagon uit de compacte middenklasse zoals de Hyundai i30 Wagon, Kia Ceed Sportswagon, Peugeot 308 SW, Opel Astra Sports Tourer of Volkswagen Golf Variant te klein is, kan enkel nog bij Skoda, Volkswagen en Peugeot terecht. Skoda heeft naast de Octavia Combi nog de Superb Combi, Volkswagen verkoopt de Passat Variant en Peugeot heeft de 508 SW nog op het menu. Opel heet sinds het verdwijnen van de laatste generatie Insignia traditionele middenklasser meer. Die laatste Opel Insignia Sports Tourer is nu een interessante en relatief goedkope lel van een stationwagon.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je al een Opel Insignia Sports Tourer van de laatste generatie voor minder dan €8.000. Dat betreft een riant uitgevoerd exemplaar uit 2018, al heeft hij wel bijna 300.000 kilometer op de teller staan. We kunnen het ons goed voorstellen dat dat je te gortig is. Niet getreurd: je koopt namelijk ook exemplaren met 200.000 kilometer of zelfs minder voor een schappelijke prijs. Zo komen we dit exemplaar uit 2018 tegen met 199.314 kilometer ervaring waar je nog geen €12.000 voor neertelt. Voor nauwelijks meer geld staat dit exemplaar met 150.000 op te teller te koop.

Opel Insignia Sports Tourer

Waar het allemaal om draait: een immense bagageruimte.

Het aanbod van vriendelijk geprijsde gebruikte Opels Insignia Sports Tourer van nog geen 10 jaar oud met minder dan twee ton op de teller en waar een vriendelijke prijs aan hangt is behoorlijk. Kijk maar eens naar dit exemplaar, of deze, of deze (zie foto's) of... afijn. De keuze is reuze. Ook reuze: de bagageruimte. In de bagageruimte past 560 liter en dat betekent dat je in de praktijk zelden de achterbank neer hoeft te klappen. Doe je dat toch, dan ontstaat er 1.665 liter aan no-nonsense inpakgenot. Klaar voor de zomervakantie.

1 Bekijk reacties
Opel Opel Insignia Occasions

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Opel Insignia 1.8 EDITION BJ011 CLIMA NAVI LMV

Opel Insignia 1.8 EDITION BJ011 CLIMA NAVI LMV

  • 2011
  • 258.327 km
€ 3.998
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition

  • 2011
  • 474.019 km
€ 2.500
Opel Insignia 2.0 Turbo Sport 4x4 Hatchb. NAVIGATIE

Opel Insignia 2.0 Turbo Sport 4x4 Hatchb. NAVIGATIE

  • 2010
  • 188.944 km
€ 4.900

Lees ook

Op Zoek Naar
Kia Optima occasion

Lekker veel auto voor €10.000: dikke middenklasser van Kia of liever een Opel of Peugeot?

Praktijkverbruik
Opel Insignia 2.0 Turbo 4x4

Praktijkverbruik Opel Insignia: Zwaargewicht met dito verbruik?

Nieuws
Buick Regal China

Opel Insignia leeft voorlopig nog voort

Nieuws
Bitter Insignia B In het Wild

Opel Insignia Grand Sport GSI Edition Bitter – In het Wild

Praktijkervaring
Opel Insignia

Praktijkervaring Opel Insignia - dit vinden eigenaren van hun middenklasser

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.