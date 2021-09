Opel Grandland - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Opel Grandland 1.2 Turbo 130 pk Edition - € 34.999

Het eerste wat opvalt bij het vergelijken van de oude basisversie van de Opel Grandland met de nieuwe, is het verschil in prijs. In 2019 noteerden we nog krap 31 mille voor de instap-Grandland, nu is dat € 34.999.

De Business van toen, een speciale variant voor de zakelijke markt, was op het laatst echter niet meer leverbaar. Vlak voor de komst van de Grandland-zonder-X lag de vanafprijs van het uitgaande model op € 34.699, waarbij de uitrusting bovendien hier en daar nog wat achterbleef bij die van de Business. Aan de motor veranderde niets: net als voorheen snort er een 130 pk sterke 1.2 in het vooronder, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Met een vanafprijs van rond de 35 mille is de Grandland niet idioot duur, maar ook geen koopje. De geheel nieuwe Nissan Qashqai is er bijvoorbeeld voor € 33.540, maar een Volkswagen Tiguan is met € 38.990 juist flink duurder. Binnen Stellantis blijkt de Peugeot 3008 net even prijziger dan zijn Opel-broertje.

Pure winst

Ten opzichte van de voorganger krijgt de gefacelifte Opel Grandland er in ieder geval led-koplampen bij, want die zijn nu standaard. Ze zijn uiteraard ook standaard gevat in het Opel Vizor-front met het nieuwe Opel-logo. De geheel in carrosseriekleur meegespoten bumperdelen en wielkastverbreders zijn dan weer niet present, want die zijn voorbehouden aan topversie Ultimate. De Edition doet het met afwerking in zwarte kunststof, al zijn de bumpers zelf uiteraard wel in kleur uitgevoerd. 17-inch lichtmetaal is net als voorheen standaard. De Edition-modellen herken je verder aan de niet-donkergetinte achterruiten, maar dat is wat ons betreft eerder winst dan verlies. Wie geen cent wil bijbetalen voor een kleur komt inmiddels ‘gewoon’ met een witte auto thuis, waar Opel eerder € 199 extra vroeg voor deze tint.

Tweemaal 7 inch

Zoals de led-koplampen aan de buitenkant het grote nieuws zijn, zo verwelkomen we in het interieur een digitaal instrumentarium. Het is standaard als onderdeel van Opels ‘Pure Panel’-dashboard, maar heeft in basisvorm wel een bescheiden formaat van 7 inch. Dat geldt ook voor het centrale touchscreen, dat net als het eerste exemplaar in alle andere uitvoeringen 10 inch meet. Jammer, want het betekent voor de basisuitvoering opvallende zwarte randen in een omlijsting die zichtbaar voor een groter scherm is bedoeld. Ook ontbreekt navigatie in de instapper, al zijn Apple CarPlay en Android Auto gelukkig wel present.

Snel klaar

De schermenkwestie maakt een upgrade naar de Business Edition van € 35.399 wat ons betreft wel erg verleidelijk. Toch is de uitrusting verder best behoorlijk. We noteren onder meer cruisecontrol (niet-adaptief), een reeks veiligheidssystemen inclusief rijstrookassistent en climatecontrol met twee zones. Keyless start, dus starten met een startknop, is een grote afwezige, maar dat is gek genoeg ook op duurdere versies niet standaard. Ook voor de ergonomische AGR-stoel waarom Opel zo langzamerhand bekend staat, moet je uitwijken naar een andere uitvoering. Het aantal mogelijkheden voor wat betreft losse opties is op de Edition overigens per definitie erg beperkt. Er zijn naast het wit vier andere kleuren en in totaal acht losse opties, waaronder ook accessoire-achtige attributen als een trekhaak en een veiligheidsnet in de bagageruimte. Het configureren van een eenvoudige Grandland is dan ook zo gebeurd.