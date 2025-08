Opel Frontera met zeven zitplaatsen is nooit elektrisch

Net als de Citroën C3 Aircross is ook het Opel-zustermodel daarvan in de basis een vijfzitter. Bij de introductie van de Frontera gaf Opel aan dat er op termijn een variant met zeven zitplaatsen van zou komen. Wel zo praktisch als je geregeld met veel vrienden, familieleden, kinderen of vriendjes en vriendinnetjes daarvan op pad moet. Die Opel Frontera met zeven zitplaatsen is er nu, al moet je wel een concessie doen.

De derde zitrij die de extra zitplekken naar de Opel Frontera brengt, is een optie die enkel beschikbaar is voor de mild-hybride Opel Frontera. Wél kun je kiezen uit de 100 pk en de 145 pk sterke varianten van die mild-hybride machines. Wat uitvoeringen betreft, biedt Opel juist weer geen keuzemogelijkheid. De derde zitrij is een optie die €799 kost en die enkel beschikbaar is voor de Frontera Hybrid in topuitvoering GS. Dat betekent dat de voordeligste zevenzitsversie van de Opel Frontera de 100 pk sterke hybride in GS-trim is. Inclusief de derde zitrij kost die je €31.298. Wat je ook krijgt voor je extra centen: een USB-C-lader voor de achterste passagiers.

Dat de elektrische Opel Frontera Electric de derde zitrij moet missen houdt uiteraard verband met de plaatsing van het accupakket.