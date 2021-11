Opel-fabriek Eisenach heeft weer toekomst

De Duitse Opel-fabriek in Eisenach blijft ook in de toekomst gewoon onder Opel opereren. Dat verklaart moederbedrijf Stellantis. Ook is er goed nieuws voor Opel-thuisbasis Rüsselsheim, waar ook onzekerheden over waren.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om Opels Duitse fabrieken. Stellantis zou van de Duitse fabrieken af willen. De fabriek in Eisenach, waar men de Opel Grandland bouwt, zou op de nominatie staan om verkocht te worden, net als die in Opels thuisstad Rüsselsheim. Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz kwam onlangs echter met het verlossende woord: de fabrieken worden niet van de hand gedaan. Nu is er concreter nieuws voor de fabriek in Eisenach. De werknemersvakbond IG Metall en Stellantis hebben een akkoord gesloten voor de toekomstige productie van de Opel Grandland in Eisenach. Voor hoelang precies, meldt men niet. Er lijkt in ieder geval voor meerdere jaren zekerheid te zijn. De fabriek zal wel een losstaande dochteronderneming van Opel worden.

Ook voor de korte termijn is er goed nieuws. Het werk ligt nu namelijk nog stil in Eisenach als gevolg van de chipcrisis, maar daar komt in januari verandering in. Dan kan de Grandland-productie weer hervat worden. Begin oktober werd het werk er al neergelegd, dus tegen die tijd zit er wel maar liefst drie maanden productiestop op.

Hoewel de verklaring van de CEO van Opel over de Duitse fabrieken al een teken aan de wand was, is er ook voor Opels hoofdkwartier in Rüsselsheim goed nieuws. IG Metall meldt dat ook daar de 'bestaande structuur' behouden blijft. Hoewel de vakbond vanzelfsprekend blij is dat er nu duidelijkheid is, maakt het wel duidelijk dat Stellantis en Opel een gevoelige snaar hebben geraakt de afgelopen maanden. IG Metall hekelt de onduidelijkheid die is ontstaan over de toekomst van de Duitse fabrieken en hoopt dat Stellantis en Opel in de toekomst 'constructiever en transparanter zullen opereren'.