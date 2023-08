Opel Crossland: elektrische opvolger gesnapt

De Opel Crossland wordt volgend jaar vervangen door een tot op het kleinste moertje nieuwe cross-over. Daar komt ook een volledig elektrische versie van en het is die splinternieuwe EV die we je op deze foto's voor het eerst kunnen laten zien.

Je zou inmiddels denken dat zo'n beetje alle compacte modellen van de Stellantis-merken inmiddels wel gebruikmaken van het CMP-platform dat je onder auto's als de Peugeot 208, 2008, DS 3, Jeep Avenger, Opel Corsa en Mokka vindt. Niets is minder waar. De Jeep Renegade en Fiat 500X hebben in de vorm van achtereenvolgens de Avenger en 600e modernere CMP-broertjes gekregen, maar de Renegade en 500X staan nog op een veel ouder platform. Ook bij Citroën en Opel komen we auto's tegen die nog niet bedeeld zijn met CMP-techniek. De Citroën C3 en C3 Aircross zijn net als de Opel Crossland nog gebaseerd op techniek van de vorige generatie Peugeot 208/2008. De Crossland begon zijn leven in 2017 als Crossland X en wordt volgend jaar opgevolgd door een geheel nieuw model dat we je nu voor het eerst op spionagebeeld kunnen laten zien.

De Crossland staat zij aan zij met de technisch veel modernere Mokka in de showrooms. Ook de opvolger van de Opel Crossland behoudt zijn plek naast de Mokka, aan de vorm van het ingepakte testmodel te zien weer als praktischer alternatief. Net als de Mokka en inmiddels talloze andere Stellantis-modellen staat de Crossland die volgend jaar op de markt komt zeer waarschijnlijk op het CMP-platform, de basis waar ook een volledig elektrische versie van bestaat die e-CMP heet. Opel heeft al aangegeven dat de opvolger van de Crossland er ook met een elektrische aandrijflijn komt. Reken op een 156 pk sterke elektromotor en een 54 kWh (bruto) accupakket.

Het feit dat Opel onlangs sprak over een 'Crossland-opvolger' in plaats van een 'nieuwe Crossland' wijst er waarschijnlijk op dat het model een andere naam krijgt. Iets soortgelijks staat de Grandland te wachten. De opvolger van de Crossland lijkt een maatje te groeien en heeft in de basis wel iets weg van de Citroën C3 Aircross die onlangs voor diverse groeimarkten werd voorgesteld. Vooral de raampartij van dit ingepakte testmodel doet aan die van die auto denken. Toch is het totale front - inclusief de motorkap - van deze Opel anders en ook de achterklep is niet één op één uitwisselbaar. Ook die voor groeimarkten bestemde C3 Aircross staat op CMP-basis, wat natuurlijk de ogenschijnlijke gelijkenissen kan verklaren. Opvallend zijn de koplampen. Die lijken opnieuw te zijn ondergebracht in wat Opel zijn 'Vizor' noemt. De kijkers hebben een voor Opel nieuwe lichtsignatuur waarbij het verticale deel van de led-indeling is vervangen door een stel streepjes.

Medio vorig jaar produceerde Opel de 500.000ste Crossland. In Nederland zijn tot op heden 19.639 Crosslands gekentekend.