Opel Corsa GSE wordt misschien wel leuker dan de 208 GTI

De Opel Corsa OPC van weleer krijgt eindelijk een spiritueel opvolger en wel in de vorm van de Corsa GSE. Dat wordt in veel opzichten een evenknie van de Peugeot 208 GTI, maar mogelijk wordt hij leuker dan de Fransman.

Met een maar liefst 800 pk sterk studiemodel gaf Opel in september al een soort startschot voor een sportiever hoofdstuk voor de Opel Corsa. Zo sterk wordt de Opel Corsa GSE natuurlijk niet. Hij krijgt de bekende 280 pk sterke elektrische aandrijflijn die onder meer al in de Lancia Ypsilon HF, Abarth 600e en Peugeot 208 GTI ligt. Dat vermogen, goed voor een 0-100-sprint in krap zes seconden, gaat allemaal naar de voorwielen, dus het belooft een bommetje te worden waarin je de boel zo nu en dan kundig zal moeten zien te beteugelen in scherpere bochten. De kans is groot dat dat in de Corsa straks best aardig te doen is.

Onlangs waren we nog op pad met de reguliere Opel Corsa en toen trokken we de conclusie dat het onderstel van de kleine Duitser nog altijd indruk maakt. Een stukje eigen inbreng van de Duitsers, wellicht. Als ze dat ook bij de GSE weer zo voor elkaar krijgen, dan zou het wel eens de leukste van het hete Stellantis-stel kunnen worden. In elk geval wat betreft rijbeleving. De uitstraling is een kwestie van smaak, maar op deze verse foto's op de Nürburgring-Nordschleife is ondanks de camouflage te zien dat de Corsa ook als GSE een relatief zakelijk voorkomen houdt. Voor meer frivoliteit ben je op de Ypsilon HF of 208 GTI aangewezen. We vermoeden dat de onthulling van de Opel Corsa GSE ergens richting of in de zomer plaatsvindt.