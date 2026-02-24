Opel Corsa GSE: sportieve nieuwkomer is logisch vervolg

Nu er een Lancia Ypsilon HF is en ook de huidige Peugeot 208 aan de GTI is gegaan, kan de Opel Corsa niet achterblijven. We krijgen een levensteken van de Opel Corsa GSE.

Stellantis is druk bezig met het uitbreiden van zijn sportieve aanbod en daar horen ook de kleinsten bij. Zo kwamen er al sportieve topversies voor de elektrische Peugeot 208 en Lancia Ypsilon en dan kan de Opel Corsa Electric natuurlijk niet achterblijven. We maken ons op voor het debuut van de Opel Corsa GSE. Die komt later dit jaar op de markt.

Op deze teaserplaat vangen we een eerste glimp op van de Corsa GSE. Althans, het gaat hier gezien het heftige strepenpak nog wel om een prototype. We vermoeden echter dat dit wieldesign in stand blijft voor de GSE en uiteraard zijn ook de gele remklauwen met GSE erop gewoon van de partij bij de productieversie.

Het laat zich raden wat er zich onderhuids afspeelt bij de Opel Corsa GSE. Die krijgt net als zijn Italiaanse en Franse neefjes een 280 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Daarmee moet de Corsa GSE in staat zijn om in net geen 6 seconden van 0 naar 100 km/h te speren, vermoedelijk is de topsnelheid op 180 km/h begrensd. We zetten ook hier in op een bruto 52-kWh accu, die een WLTP-rijbereik van 350 km mogelijk maakt. Een sperdifferentieel en een grotere spoorbreedte zijn vermoedelijk ook van de partij. Leuk!