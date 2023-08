Opel Corsa (2023) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De huidige generatie Opel Corsa verkoopt in Nederland behoorlijk goed en is na een recente facelift en met een nieuw gezicht klaar voor de komende paar jaren, waarin hij wederom als elektrische auto of als auto-met-verbrandingsmotor te koop is. De goedkoopste heeft een atmosferische krachtbron en een good old handgeschakelde vijfbak tegen een vanafprijs van €23.349. Of dat een goede aanbieding is?

Opel Corsa 1.2, €23.349

Door zijn met de facelift verkregen Vizor-neus oogt de Opel Corsa vanaf heden een stuk scherper dan voorheen, maar nog altijd is het een toegankelijke B-segmenter die goed te vergelijken is met auto's als de Volkswagen Polo of Seat Ibiza: auto's van Europese merken met modelnamen die al vele generaties meegaan. Instappen in een Opel Corsa doe je voor vanaf €23.349 en voor dat geld krijg je een naamloze uitvoering die je herkent aan zijn 16-inch stalen wielen met wieldoppen.

Geen verrassingen

En instapper of niet: alle nieuwe Corsa's krijgen Opels Vizor-gezicht aangemeten, geheel inclusief de bijbehorende leddagrijverlichting - dat strakke front is dus niet alleen voor duurdere uitvoeringen. De enige andere zaken waaraan je een instap-Corsa vanbuiten kunt herkennen zijn het ontbreken van privacyglas en de afwerking van de B-stijl: die is hoogglans zwart bij alle uitvoeringen, behalve de basisversie. De goedkoopste doet het met een niet-glimmende plastic afwerking. De enige lak waar je niet voor bij hoeft te betalen is het niet-metallic grijs dat je op de afbeeldingen ziet.

Ook binnenin de instap-Corsa geen verrassingen als het aankomt op aankleding en kleurkeuzes. De stoelen zijn gehuld in een zwart-met-grijze stof, her en der vinden we een glimmend randje en voor de neus van de bestuurder prijken 'gewoon' analoge tellers. Ook moet je in de nieuwe Corsa nog een sleutel omdaaien om te starten, waarna je een roffelend driecilindertje hoort: 1,2 liter groot, 75 pk sterk, goed voor een piek van 174 km/h en een 0-tot-100 van 13,2 seconden. Het blokje heeft geen turbo en is gekoppeld aan een vijfversnellingsbak; betrekkelijk eenvoudige techniek die het wagengewicht mooi laag houdt. Opel communiceert 1.010 kg als leeggewicht, ruim 400 kg minder dan de Corsa Electric.

Apple Carplay en Android Auto zijn de grote afwezigen

Wat de verdere uitrusting en het bedieningsgemak betreft laat de basis-Corsa weinig steken vallen. Op verschillende fronten - neem ook de niet-elektrische parkeerrem - is hij best conventioneel, maar vrijwel alles wat je tegenwoordig verwacht zit erop. De zijspiegels zijn verwarmbaar, vier zijruiten elektrisch bedienbaar, er zit een airco, een cruisecontrol en een licht- en regensensor op en muziek luisteren doe je via een Bluetooth-verbinding. Android Auto en Apple Carplay zijn hier de opvallende afwezigen; die zijn tegenwoordig op de meeste auto's standaard en bovendien hartstikke handig, maar ze ontbreken in deze Corsa.

Ook een kleurenscherm midden op het dashboard ontbreekt, evenals een achteruitrijcamera. Wel heeft de instapper parkeersensoren áchter. Ook andersoortige rijhulpsystemen zijn - zoals het een moderne en in de EU leverbare auto betaamt - aanwezig. Daartoe behoren een actieve lane keeping-assistent, verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning en een noodremsysteem om binnenstedelijke botsingen te voorkomen. Ja, dergelijke systemen zitten tegenwoordig ook op een auto met een handbak, 'ouderwetse' handrem en analoge tellers.

Opel Corsa voorlopig met aantrekkelijk 'introductiepakket'

Eigenlijk vormen alleen Android Auto en Apple Carplay een gemis, want ook aan alle overige basics voldoet de minst dure Corsa gewoon. En is dat gebrek aan connectiviteit dan een dealbreaker? Zeker niet. Of althans; voorlopig niet. Vooralsnog kun je namelijk een 'introductiepakket' aanvinken bij het bestellen van een nieuwe Corsa, en dat biedt tegen een meerprijs van €899 onder meer een 10-inch infotainmentscherm met de genoemde systemen, een achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór, een 7-inch digitaal instrumentarium, dodehoekwaarschuwing en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Altijd doen, lijkt ons, en dan heb je voor €24.248 (€23.349 + €899) een behoorlijk complete auto. Je moet dan alleen wel snel zijn. Het is op het moment van schrijven niet bekend hoe lang het introductiepakket nog leverbaar blijft, maar lang zal het niet zijn, dus informeer vooral bij de dichtstbijzijnde Opel-dealer.

Het introductiepakket is overigens ook leverbaar op de basis-uitvoering in combinatie met een turbomotor (100 pk, basisprijs €24.499) en in combinatie met het GS-geheten duurdere uitrustingsniveau van de Corsa. Laatstgenoemde is er voor vanaf €25.549 en daarvoor kost het introductiepakket - dat dan ook uit andere extra's bestaat - €999 in plaats van €899. Neem je een GS mét introductiepakket, dan heb je voor €26.548 echter wel een auto met heel wat voorzieningen aan boord. Daarmee kunnen we concluderen dat de Opel Corsa vergeleken met sommige concurrenten momenteel een scherpe aanbieding is.