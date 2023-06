Opel Corsa (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Kijk je tegenwoordig in je achteruitkijkspiegel, dan is de kans groot dat er een auto achter je rijdt met een front erop alsof-ie je het liefst uit het bestaan rukt. Hoe anders was de trend begin jaren 90, toen auto's nog vrolijk, bol en aaibaar mochten zijn. Kijk bijvoorbeeld deze 'blije' Opel Corsa eens!

Bijna alle moderne auto's, groot en klein, hebben van hun ontwerper een front gekregen waar de agressie van af lijkt te druipen. En als het geen boos neusje is, dan lijkt het wel een chagrijnige blik. Ook de huidige Opel Corsa ontkwam niet aan die trend. Zowel voor de facelift als erna. Hoe anders zag het er nog uit bij zijn verre voorvader, de Corsa B. Die belichaamde zo ongeveer de designtrend van dat moment, toen ronde vormen het helemaal waren en auto's er nog vooral vriendelijk uitzagen. 'Braaf', zo zou je de Corsa B kunnen omschrijven. Indertijd was het echter een behoorlijk moderne verschijning, zeker vergeleken zijn wat matiger ontvangen voorganger.

Maar goed, we zijn inmiddels een krappe 30 jaar verder en nu staat er vooral een gedateerde auto die weliswaar enorm veel Nederlanders voor betrekkelijk weinig geld prettig mobiel heeft gemaakt, maar niet zo breed omarmd is door autoliefhebbers als sommige andere kleintjes. Vanwaar dan de aandacht voor deze Opel Corsa uit 1995 in de rubriek Liefhebber Gezocht? Nou, allereerst omdat zo'n Corsa (zoals hierboven beschreven) even lekker wat tegengif is voor het hedendaagse spul, maar ook omdat het een bijzonder leuk exemplaar is.

Kijk 'm nou eens staan met zijn frisse kleurtje en bescheiden (maar nog keurig zwarte) bumpers en wieldopjes. De tijd lijkt haast stilgestaan te hebben bij deze toch alweer 28 jaar oude Corsa, dat geldt ook zeker voor het interieur. Het ziet er zo op de foto's allemaal nog heel netjes uit. Zelfs de originele cassetteradio zit er nog in. Dat laatste is al helemaal een goed teken, want dat is mogelijk een extra indicatie dat deze Corsa, in tegenstelling tot veel andere Corsa's, niet in handen van een jeugdige scheurneus is geweest. Het typische 'van een oud vrouwtje geweest' zouden we in dit geval nog geloven ook. De kilometerstand van slechts zo'n 80.000 km en het gegeven dat de eerste eigenaar er 22 jaar (!) tevreden mee bleef, sterkt dat vermoeden.

Kortom, deze Corsa lijkt nog wel even door te kunnen 'Swingen', alleen nu is de vraag bij wie. De vraagprijs van €3.450 begrijpen we, al is dat ook wel meteen geld waar waarschijnlijk alleen liefhebbers serieus over na zouden denken. Ze zijn er vast, toch?