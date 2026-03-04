Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Opel brengt oranje terug voor de Corsa

Alleen op de Yes

Opel Corsa Yes
Jan Lemkes

Denk aan de huidige Opel Corsa en de kans is groot dat die auto in fel-oranje op je netvlies verschijnt. Sinds de facelift is die introductiekleur niet meer leverbaar, maar één uitvoering van de Corsa is nu weer in oranje.

De huidige Corsa – overigens de laatste Opel met een GM-stuurwiel – werd gelanceerd in ‘Dynamic Orange’. Stellantis heeft het goede gebruik om voor iedere modelgeneratie een opvallende metallictint te bedenken als ‘gratis’ kleur en voor de Corsa was dat dit felle oranje. Althans, tot de facelift. Toen verdween deze kleur niet alleen als de standaardoptie, maar werd oranje als Corsa-kleur helemaal geschrapt.

De terugkeer van ons aller favoriete kleur is het grootste nieuws voor de Corsa, al geldt dat nieuws wel voor maar één uitvoering. De Corsa Yes wordt leverbaar in ‘Koral Orange’, dat afgaande op de foto’s minstens zo fel en opvallend is als het oude Dynamic Orange. De Yes is de middelste versie in het Corsa-aanbod en was toch al een uitzonderlijk kleurrijk type. Zo waren Eukalyptus Green, Kiss Red en Kobalt Blue alleen bij deze uitvoering leverbaar. Het rood en blauw lijken trouwens te zijn verdwenen, want Opel maakt alleen nog melding van Eukalyptus Green voor wie geen oranje wil.

De oranje tint komt ook terug in het interieur van de Corsa Yes, die het onder meer als accentkleur op de stoelen krijgt. De Opel Corsa Yes is verkrijgbaar vanaf €27.999.

Plaats een reactie
Opel Opel Corsa

PRIVATE LEASE Opel Corsa

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Opel Corsa Edition | Dode hoek waarschuwing | Draadloze Apple Carplay en Android Auto | LED koplampen met LED dagrijverlichting

Opel Corsa Edition | Dode hoek waarschuwing | Draadloze Apple Carplay en Android Auto | LED koplampen met LED dagrijverlichting

  • 2026
  • 10 km
€ 26.251
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy Automaat Inclusief Afleveringskosten

Opel Corsa 1.2-16V Enjoy Automaat Inclusief Afleveringskosten

  • 2008
  • 68.437 km
€ 5.950
Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Yes | Dodehoekbewaking | Camera | Stoel & Stuur verw. | Prijs Rijklaar!!

Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Yes | Dodehoekbewaking | Camera | Stoel & Stuur verw. | Prijs Rijklaar!!

  • 2025
  • 26.567 km
€ 21.745

Lees ook

Nieuws
Opel Corsa GSE teaser

Opel Corsa GSE: sportieve nieuwkomer is logisch vervolg

Nieuws
Opel Corsa

Deze Opel Corsa is nog zeldzaam strak - Liefhebber gezocht

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel laat vertrouwen in sportieve GSe-toekomst zien met 800-pk Corsa

Nieuws
Opel Corsa GSE concept IAA 2025

Extreem heftige Opel Corsa is 800 pk sterke elektrische koortsdroom

Nieuws
Opel Corsa

Eén miljoen voor Opel Corsa

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.