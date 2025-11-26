Ga naar de inhoud
Opel Astra krijgt behoorlijk andere neus

Achter de Experimental Concept aan

1
Opel Astra teasers
Joas van Wingerden

De Peugeot 308 en DS 4 (nu Numéro 4) zijn al gefacelift en dan kan de Opel Astra natuurlijk niet achterblijven. Het is duidelijk waar die zijn inspiratie vandaan haalt bij de opfrisser.

De Opel Astra is in tegenstelling tot zijn Franse neefjes nog niet gefacelift, maar het duurt niet lang meer voordat er ook in Rüsselsheim witte rook te zien is. Opel deelt nu drie teaserfoto's waarop we de vernieuwde Astra alvast een beetje kunnen bewonderen. Gelukkig laat het merk meteen in grote lijnen de opvallendste vernieuwing zien: die vinden we in het front van de Astra.

Hoewel Opel de boel nog een beetje vaag houdt, is goed te zien dat de neus aardig op de schop gaat. De Astra krijgt, net als bijvoorbeeld de veel versere Grandland, voortaan koplampen die met een streep ledverlichting in het midden niet net aan elkaar verbonden zijn. Maar er is een nog wat nieuwer designelement bij, want de Astra krijgt als eerste productie-Opel ook een verticaal ledstreepje in het midden. Dat element zagen we op de Experimental Concept uit 2023 en verwachten we bijvoorbeeld ook op de Opel Manta. De Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo van afgelopen zomer had dat ook. De Vizor-grille van de Astra, het zwarte vlak waarin de koplampen en het logo zitten, wordt ook iets ranker van vorm. Al met al moet de Astra hiermee iets agressiever voor de dag komen, zo lijkt het.

Opel Astra teasers

Opel Astra.

Op de andere twee teaserafbeeldingen zien we minder heftige veranderingen. We krijgen een nieuw wieldesign voorgeschoteld en kunnen ook een blik op het achterste van de vernieuwde Astra werpen. Daar blijft het bij het bekende. Misschien krijgen we de Opel Astra nog dit jaar geheel in zijn gefacelifte vorm te zien.

Opel Opel Astra

