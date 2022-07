Opel Astra aangepakt door XS

De Astra XS heeft namelijk geen aangepaste bumpers, vleugeldeuren, luchthappers of neonverlichting aan de onderkant. Wat hij wél heeft, is luchtvering van het merk 'Grinds' met hoogtesensoren van 'Carstyle me'. Daarmee kun je de auto bijna tot op de grond laten zakken via een bedieningspaneel op de middenconsole. Verder trekken de 20-inch gesmede wielen van de Amerikaanse wielenfabrikant 'RVNT Forged' direct de aandacht. Langs een stoeprand parkeren zonder schade aan je wiel te krijgen zal een behoorlijke uitdaging worden, want het profiel is extreem laag. Verder onderscheidt de Astra XS zich door stickers in de kleuren van Opel Motorsport, waarbij 'Opel Motorsport' groot boven de voorruit is uitgeschreven. Om het af te maken zitten er in de grille drie kleine lijntjes in het geel, grijs en zwart van Opel Motorsport.

Daar houdt het meteen op met de aanpassingen, want verder is de Astra vanbinnen en vanbuiten compleet standaard. Ook in motorisch opzicht veranderen Opel en XS niets, het vermogen van de plug-in hybride aandrijflijn is dus nog steeds 180 pk. Voor een heftiger aangepaste Astra kun je bijvoorbeeld bij Irmscher terecht.

Het blijft bij een eenmalige oefening, want Opel gaat de Astra XS niet aanbieden aan klanten. Wel kun je het model in het echt bewonderen op de XS Carnight in het Olympisch Stadion van Berlijn en op het Wörtherseetreffen - een bekende Duitse tuningbeurs - in september.