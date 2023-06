Opel Ascona (1984) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Kijk hem eens nonchalant half op de stoep staan, deze Opel Ascona. Klaar om weer op pad te gaan. Bijna 40 jaar oud, maar duidelijk nog altijd volop in gebruik. Wie zei dat de laatste Ascona niet zo geliefd was? Dat geldt voor dit exemplaar in elk geval niet.

Denk je aan het Opel van de jaren 80, dan denk je waarschijnlijk direct aan de Kadett. Niet gek, want daarvan werden er in dat decennium haast absurde aantallen verkocht. Dat gold niet zo zeer voor zijn grotere broer, de Ascona. Weliswaar was dat ook een veelvoorkomende verschijning (de verkoopaantallen daarvan kwamen jarenlang boven de 10.000 uit) maar onder meer directe concurrent Ford Sierra was populairder en ook opvolger Vectra A overtrof in de eerste jaren de Acona-verkopen. Er waren wel wat redenen te bedenken waarom de Ascona C toch altijd een beetje in de schaduw is blijven staan van zijn voorgangers.

Maar goed, genoeg gezeurd. Wat ons betreft is elke ooit zo onopvallende auto vroeg of laat bijzonder en dat geldt ook zeker voor de laatste Ascona. Je ziet 'm immers zelden nog en bovendien hebben we hier voor het eerst eens de hatchback te pakken. Ondergetekende kwam 'm al meermaals tegen en kon de Ascona deze week eindelijk even op de foto zetten.

Nog geen half jaar geleden hadden we al een duidelijk meer afgeleefde Ascona C in deze rubriek. Dat was een sedan, net als 7,5 jaar geleden. De Ascona hatchback lijkt een zeldzamer fenomeen in ons land en zo'n nette pre-facelift-Ascona tref je al helemaal vrijwel nooit meer. Helemaal vlekkeloos is-ie niet, maar de minpuntjes mogen geen naam hebben. Zeker als je bedenkt hoe ze nogal eens ten prooi vielen aan de roestduivel, is dit nog een keurige Ascona. Lekker middle of the road is de 39-jarige Opel ook. Het typische goud-beigeachtige kleurtje past helemaal in het tijdsbeeld en het is er eentje met de 90 pk sterke 1.6 in de neus. Een destijds populair totaalplaatje.

De Ascona moet wel van een liefhebber zijn. Niet omdat je een liefhebber zou moeten zijn om voor zo'n Ascona te gaan, maar omdat volgens de kentekengegevens de auto in 2008 is geïmporteerd en toen bijna direct in handen van de huidige eigenaar is gekomen. Waarschijnlijk was diegene dus precies naar zoiets op zoek en kennelijk is de liefde er na 15 jaar nog steeds. Mooi toch?