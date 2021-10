Op zoek naar een zuinige kleine auto voor 5.000 euro

Met de brandstofprijzen die door het dak gaan, is het helemaal niet zo’n gek idee om te kijken naar een kleinere auto die iets minder dorstig is en wat liever is voor de portemonnee. We gaan kijken wat er te halen valt voor €5.000 in het A-segment.

Bella Italia

Dat de moderne reïncarnatie van de Fiat 500 een daverend succes is, behoeft geen uitleg. Sinds de introductie in 2007 struikel je er letterlijk over op straat. Dat is ook wel goed verklaarbaar, want het is gewoon een bijzonder guitig en vrolijk autootje. Ons oog is gevallen op deze blauwe, die volgens de verkoper in zeer nette staat verkeert. De foto’s bevestigen dat, hij ziet er inderdaad keurig uit. Niet onbelangrijk: dit betreft een origineel Nederlands exemplaar en is dus niet naderhand uit het buitenland geïmporteerd. Deze 500 is uitgerust met het tweecilinderblokje van Fiat waarbij het helemaal afhangt van de zwaarte van je rechtervoet wat je verbruikt. Het karakteristieke geluid dat-ie produceert is daarnaast alleen maar leuk en past perfect bij dit kleintje. Een snelwegridder is het niet, maar met zijn 69 pk ben je prima bediend voor ritjes in en rondom de stad.

Fiat 500 Twinair Pop

€4.948

2013

110.045 km

Aanbieder: Autocentrum Hoogezand

Garantie: tegen bijbetaling

Met de liniaal

Met zijn rechte lijnen en hoekige vormen zou je denken dat deze Seat Mii met de liniaal is ontworpen. Het design is daardoor wel redelijk tijdloos en het komt de binnenruimte ook ten goede, want daarin blinkt deze kleine Spanjaard uit binnen zijn klasse. Voor frivoliteit moet je echt even verder kijken op de markt, want de enige uitspatting van deze stadsrakker is de knalgele carrosseriekleur. Die basiskleur in combinatie met de stalen wielen verklappen dat we hier met de basisuitvoering te maken hebben, hoewel dit exemplaar dan wél weer is voorzien van stoelverwarming. Een vrij unieke optie in dit segment, en met koude winterdagen voor de deur helemaal niet verkeerd om te hebben. Als het je toch iets te heet wordt met deze Spanjaard kun je de airco aanjagen of de raampjes met een ouderwetse slinger omlaag draaien.

Seat Mii Reference

€4.700

2013

59.924 km

Aanbieder: Autohero, Amsterdam

Garantie: 6 maanden

Bijzonder slim

Toen Toyota in 2009 met deze IQ op de proppen kwam, werd hij niet helemaal begrepen door het publiek. Ruim veertig centimeter korter dan de Aygo, maar wel een flinke klap duurder met een vanafprijs van bijna €12.000. Deze Japanse equivalent van de Smart steekt echter bijzonder goed in elkaar. Hij heeft dezelfde driecilinder krachtbron als de Aygo-drieling, maar daar houden de overeenkomsten op. Ons oog is gevallen op deze nette Comfort-uitvoering die afkomstig is van de tweede eigenaar. Deze stadsmini heeft onder meer airco, centrale vergrendeling, audiosysteem en negen (!) airbags. Voorin zit je heel behoorlijk. Achterin kun je in noogevallen een volwassene kwijt of twee kleine koters. Met de achterbank plat beschik je ineens over een flinke 238 liter laadruimte. Bijzonder: Aston Martin heeft deze IQ als Cygnet op de markt gezet. Dat is toch wel een cool verhaal als je deze IQ wilt verantwoorden op verjaardagen.

Toyota IQ VVTI Comfort

€4.950

2011

109.993 km

Aanbieder: Autobedrijf Kooy, Utrecht

Garantie: geen