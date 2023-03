Op zoek naar een premium B-segmenter voor 12.500 euro

Compact rijden en je willen onderscheiden van de rest? Het kon altijd al met een Lancia Ypsilon of bijvoorbeeld met de rijk uitgeruste Baccara- en Gentry-versies van respectievelijk Renault (5, Clio) en Peugeot (205). Later kwam BMW met de New Mini. Dat bleek een opmaat voor een golf van nieuwe premium-compacts. De Mini Countryman kwam enkele weken geleden al aan bod, dus schotelen we je nu drie alternatieven voor een reguliere Mini voor.

De overeenkomst tussen de Audi A1, Alfa Romeo Mito en (Citroën) DS 3? Alle drie probeerden ze aan de stoelpoten van de succesvolle Mini te zagen, maar geen daarvan was daar erg succesvol in. Vooral voor BMW-concurrent Audi zal dat een hard gelag zijn geweest na eerdere flops in de kleinere klasse (50, A2). Geen A1, Mito of 3 gewenst of is het budget niet toereikend? Dan kun je nog altijd uitwijken naar de aloude Ypsilon!

Audi A1 1.4TFSI Ambition Pro Line aut. - 2011 - 130.761 kilometer - 12.450 euro

Daar waar BMW in 2001 met de New Mini een – inderdaad – nieuw concept neerzette, kon Audi voor zijn concurrerende kleintje lustig winkelen in de schappen van Volkswagen én grotere Audi’s. Toch duurde het nog tot 2010 voordat de A1 het levenslicht zag. Gebaseerd op de Polo kreeg de A1 de toen heersende Audi-signatuur aangemeten, aangevuld met wat frivoliteiten, zoals dakbogen die optioneel in een andere kleur waren gespoten. Toch kan de A1 zijn Polo-afkomst niet helemaal verhullen, iets wat de Fabia en Ibiza beter is gelukt. Binnenin is het echter al Audi wat de klok slaat. Stappen we in deze Audi A1, die in Rotterdam wordt aangeboden, dan valt namelijk het A3-achtige dashboard op, dat uit graniet lijkt te zijn gehouwen. De passingen zijn nauw, de bouwkwaliteit hoog, de gebruikte materialen ogen duur. Wel is het eerder zakelijk en ietwat steriel dan frivool. Bij de 2-ZSR-38 (bouwjaar 2011, vanaf 2015 in Nederland en sindsdien volgens de RDW maar liefst zes eigenaren gehad, zodat het prettig is dat hij met Bovag-garantie wordt afgeleverd) zorgen de dakbogen voor een vrolijke noot.

Ons model bezit een 1.4 TFSI in combinatie met de 7-traps S-Tronic-automaat. Daarmee biedt Audi’s kleinste van deze drie occasions de meeste rust aan boord én de beste prestaties. Het aangepaste Polo-onderstel kan er goed mee overweg. Verwacht geen Mini-rijgedrag, het is vooral stevig en vertrouwenwekkend. Als Pro Line biedt deze occasion alle goodies zoals deze in 2011 gemeengoed waren. De eerste – Duitse – eigenaar heeft dat aangevuld met prettige opties als navigatie en verwarmde zitplaatsen. Achterin is de A1 krapper dan de Mito en de 3, qua exploitatiekosten lijkt de A1 ons een stukje duurder (verbruik, garagerekeningen). Kortom, ook als occasion een auto die je vooral aanschaft vanwege zijn volwassenheid én de vier ringen en minder op rationele gronden. Maar geldt dat laatste eigenlijk niet voor alle drie deze auto’s?

Signalement

Merk Audi

Type A1 1.4 TFSI Ambition Pro Line

Bouwjaar 2011

Kilometerstand 130.761

Vraagprijs €12.450

Waar te koop? Dealeroccasions Troost en Zonen, Rotterdam

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.390 cc

Max. vermogen 90 kW/123 pk

Max. koppel 200 Nm

Bagageruimte 270 - 920 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kg

Gem. verbruik 1 op 18,9

0-100 km/h 8,9 s

Topsnelheid 203 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Alfa Romeo Mito Turbo TwinAir Eco Super - 2018 - 113.735 kilometer - 12.495 euro

Voor een paar tientjes meer staat deze door een merkspecialist in Emmen aangeboden Alfa Romeo Mito bij je op de stoep. Die meerprijs lijkt welbesteed, want de Italiaan is maar liefst zeven jaar jonger dan de A1 en geniet dit jaar zelfs nog fabrieksgarantie. Ook de carrosseriegarantie is nog van toepassing (tot 2026, de 3 tot 2028, die van de A1 is verlopen). De Mito is gebaseerd op de Fiat Punto, maar zowel qua carrosserie (met fraaie 8C-details zoals de achterlichten), onderstel (stevig afgestelde vering en demping, sperdifferentieel) als interieur (dashboard met duidelijke Alfa-kenmerken, inclusief DNA-schakelaar voor verschillende rijmodi) merk je daar hoegenaamd niets van.

Achterpassagiers hebben net wat meer ruimte dan die achterin de A1. De Duitser is echter naar wens tevens als vijfdeurs Sportback te krijgen, de Mito en DS 3 zijn er enkel als driedeurs hatchback. Twee eigenaren hebben samen bijna 114.000 kilometer afgelegd. Sportieve kilometers welteverstaan, want uit alle poriën ademt de Mito sportiviteit. Een en ander ziet er aantrekkelijk uit, maar de A1 doet binnenin hoogwaardiger aan.

Tweecilinder tegenvaller

Bovendien gaat die sportiviteit een beetje ten koste van het comfort. Grootste nadeel van deze occasion vinden wij echter dat in het vooronder de TwinAir van Fiat pruttelt. Bij de bolronde 500 past zo’n blokje prima en is die ook historisch verantwoord, maar in een Alfa doet zoiets wat amechtig aan. Vooral diens trekkracht valt tegen. Wel is het motortje bijzonder toerenbereid, en dat is dan weer wel Alfa! Laat je je daardoor verleiden, dan ligt het officiële verbruik van 1 op 23,8 ver weg. Tijdig onderhoud met de juiste olie is verplichte kost, maar dat geldt eveneens voor de T(F)SI en de PureTech van de concurrentie. Moderne features als digitale radio en een elektrisch bedienbare achterklep ronden het beeld van een bijdetijdse occasion af, waarvan we de consequente toepassing van sportieve elementen als pluspunt zien, maar waarbij de tweepitter een beetje de dissonant in het geheel is.

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type Mito 0.9 TwinAir

Bouwjaar 2018

Kilometerstand 113.735

Vraagprijs €12.495

Waar te koop? Autobedrijf Henk van Boven BV, Emmen

Technische gegevens

Motor 2-cil., 875 cc

Max. vermogen 74 kW/101 pk

Max. koppel 145 Nm

Bagageruimte 270 - 950 l

Max. aanhanger geremd 500 kg

Gem. verbruik 1 op 26,3

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 182 km/h

DS 3 110 PureTech Business - 2016 - 106.594 kilometer - 11.750 euro

Als het om personaliseren gaat, dan heeft Citroën met zijn DS 3 het kunstje van Mini goed afgekeken, want ook de Fransman (ooit onderdeel van het merk met de dubbele chevron, later zelfstandig) was in veel kleuren(combinaties) en met divers stickerwerk verkrijgbaar. In het uiterste noordwesten van ons land treffen we bij een merkspecialist deze DS 3 aan, die op de afwijkend gekleurde spiegelkappen, wieldopjes en dak na juist wat saai overkomt. Hij is een stukje ouder dan de Mito, maar met minder kilometers en iets goedkoper. Ook hier zie je de verwantschap met het zustermodel – de C3 – nauwelijks. Hij staat wat steviger op de wielen en leent zich daardoor voor enthousiaster rijgedrag, overigens zonder dat het comfort daaronder lijdt. Sterker: van deze drie occasions biedt de JR-279-G (drie eerdere eigenaren en net als A1 en Mito aangeboden met Bovag-garantie) het meeste comfort, niet in het minst dankzij het erg prettige meubilair, waarop je het lang kunt uithouden.

Bovendien biedt deze occasion overall de meeste binnen- en bagageruimte. Na een vier- en een tweecilinder zien we onder de motorkap van de DS 3 een driecilinder, en wel het PureTech-blok. Daarvan is de betrouwbaarheid in de loop der jaren een stuk verbeterd, maar – we herhalen het nog eens – tijdig onderhoud met daarbij correcte olie is noodzakelijk. Schakelen gaat redelijk strak via een vijfbak (de Mito heeft zes verzetten), prestaties en verbruik zitten tussen de Audi en de Alfa in. Met zaken als regen- en lichtsensor, inklapbare buitenspiegels en privacy glass achter is de DS 3 aardig bij de tijd. Dat geldt helaas niet de Euro NCAP-score. Die was indertijd met drie sterren al matigjes. De A1 en de Mito scoorden vijf sterren. Het is eigenlijk het enige echte minpunt dat we bij deze occasion kunnen ontdekken. Voor de rest is hij misschien wel het meeste allround van de drie geportretteerde premium-compacts.

Signalement

Merk DS

Type 3 110 PureTech

Bouwjaar 2016

Kilometerstand 103.500

Vraagprijs €11.750

Waar te koop? Autobedrijf Ter Veer, Spijk

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.199 cc

Max. vermogen 81 kW/110 pk

Max. koppel 205 Nm

Bagageruimte 285 - 980 l

Max. aanhanger geremd 1.150 kg

Gem. verbruik 1 op 23,3

0-100 km/h 9,6 s

Topsnelheid 190 km/h

Welke compacte premium-hatchback past bij jou?

Samenvattend: met de Audi A1 haal je de meest volwassen occasion in huis. Houd wel rekening met dito exploitatiekosten gezien merk en leeftijd/historie. Ook is hij krap achterin. De Mito is veel speelser en – helemaal Alfa Romeo – duidelijk meer op sportiviteit dan op comfort gericht. Dissonant daarbij is zijn tweepitter. De DS 3 doet weinig verkeerd en is daardoor wellicht het meest allround. Minpunt is hier zijn matige veiligheidsscore. Wat zou jouw keuze zijn?