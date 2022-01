Op zoek naar een Porsche tussen de 20.000 en 25.000 euro

Als Porsche een goed jaar heeft gedraaid, ontvangen medewerkers een vette cheque van niet zelden duizenden euro’s. Nog lang niet genoeg om iets van eigen fabricaat te kunnen aanschaffen (zowel nieuw als gebruikt), maar het begin is er in elk geval. Dit heeft ons op het idee gebracht om eens op zoek te gaan naar een gebruikte Porsche, want zo’n bolide zien we uiteraard best zitten. Wat kunnen we voor zo’n 20 à 25 mille tegemoetzien?

Ondanks het uitdijende modellengamma blijft de keuze met ons budget toch nog vrij beperkt, maar als je goed zoekt, kan een Porsche zo maar realiteit worden. Natuurlijk zijn er de klassieke modellen, maar we willen graag iets uit dit millennium. Omdat de Cayman, Macan en Panamera nog (net) buiten bereik liggen, blijft het bij een Boxster, Cayenne of 911. Ook niet mis, toch?

Meer GT dan pure sportwagen

Porsche 911 Carrera Cabriolet

Februari 2000

189.009 km

€22.950

Zeg je Porsche, dan zeg je 911, één van de weinige vierwielers die in de eregalerij van de automobielhistorie een plaats hebben verworven. Het is een droom van velen en daardoor blijven de occasionprijzen van een 911 erg hoog. Er is echter één uitzondering: generatie 996, het eerste model met een water­gekoelde zespits boxer in plaats van de luchtgekoelde exemplaren van zijn voorvaderen. Dat, plus de spiegelei-koplampen en een interieur dat overeenkomsten vertoonde met de goedkopere Boxster, deed de wenkbrauwen fronsen. Erger waren echter de mechanische issues. Olielekkage en problemen met zuigers en de nokkenaskettingspanner zorgden voor ernstig motormalheur, waardoor een revisie - die zomaar 20 mille kon kosten - vaak nodig was. Het deed de 996-reputatie geen goed, maar daardoor werd het een relatief betaalbare occasion. Onze 911 Carrera Cabriolet kost bijvoorbeeld net geen 23 mille. Eenzelfde model, maar dan van de beroemde 964-generatie, kost gemakkelijk het dubbele, terwijl die tien jaar ouder is.

Een 996 mag dan een koopje lijken, zorg er voor dat je er een koopt met een sluitende onderhoudshistorie en neem zo nodig een kenner mee op je zoektocht. Dan blijft Porsche rijden leuk, ook voor de portemonnee. Want wat is het heerlijk toeren in deze topless-sporter. Met de pook in D (de automaat is ook manueel te bedienen) rol je gemoedelijk mee met het overige verkeer; de 911 biedt voldoende zitcomfort. Is de weg vrij, dan volgt een stevige duw in je rug, begeleid door die volle raspende boxersound. Uiteraard hebben we de - elektrische - kap neer, voor nog meer akoestische beleving. Alles gaat zo vanzelfsprekend. In de stad is het een mak lammetje dat je met een gerust hart aan je oma zou meegeven, op de buitenweg schiet hij pijlsnel vooruit. Zonder wanklank, zonder de inzittenden te vermoeien met een keihard onderstel of angstige momenten op de limiet, terwijl de 911 toch alles achterin heeft. Een hardcore sportwagen waaraan je je handen vol hebt, is deze occasion dus niet. Sterker: de neerklapbare kap en de automaat zorgen eerder voor een GT-gevoel, ideaal voor dagelijks gebruik.

Een pure Porsche met handbak

Porsche Boxster S

Juni 2003

146.057 km

€19.950

Aan het eind van de vorige eeuw zag het er niet zo best uit voor Porsche: het concept van de 911 raakte verouderd, maar overleefde desondanks alle andere modellen (924, 944, 968, 928). Maar met de Boxster sloeg Porsche een nieuwe weg in: wel een zescilinder boxer, maar dan midscheeps geplaatst. Niet werd de auto daardoor makkelijker hanteerbaar dan zijn iconische broer, maar het gaf ook meer bagageruimte. Door het achterbankje op te offeren, kreeg je een pure tweezits roadster die gemakkelijker te rijden is dan een 911. Toch was ook hier de kritiek niet van de lucht. Om niet te veel aan de 911-stoelpoten te zagen, leverden de eerste exemplaren 204 pk, wat te weinig werd bevonden en de Boxster een te vrouwelijk imago bezorgde. Nu is daar niets mis mee en in dit geval is het ook onterecht. Niet alleen levert deze S-versie namelijk een gezonde 260 pk waardoor de prestaties aardig in de buurt komen van die van de 911 Carrera Cabriolet, het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak mét een loeizware koppeling. Filerijden levert geheid kuitkramp op.

Daardoor lijkt de Boxster meer sportwagen dan de 911. Puurder, wat minder allround. Scherper sturend, meer interactie met de bestuurder. Ook nu nemen we een fraaie boxersound waar. Weliswaar ligt het 3,2-literblok dichter achter je rug, hij lijkt beter geïsoleerd te zijn. Al met al is deze Boxster S gewoon een échte Porsche, zeker als het gaat om uitstaling en bouwkwaliteit. Geen 911, maar eigenlijk aantrekkelijker. Ga maar na: drie jaar jonger, een halve ton minder gereden en toch vier mille goedkoper. Zo houd je nog voldoende geld over om hem rijdend te houden, want helaas is een Boxster evenmin foutloos. Hier kunnen lekkende oliekeerringen en zwakke tussenassen roet in het eten gooien. Dus ook hier de tip om alleen een Boxster te kopen waarvan de historie bekend is. Zeker als het gaat om een goedkope Boxster, want in tegenstelling tot de 911 vind je hier wél rijdbare exem­plaren die slechts een viercijferig bedrag moeten kosten. De onze is twintig mille en daarvoor mag je best een kwalitatief goed, betrouwbaar en rijklaar exemplaar verwachten. Op dat vlak stelt deze occasion ons niet teleur.

Gewoon een SUV, maar wel heel goed

Porsche Cayenne Diesel

Oktober 2011

266.566 km

€22.750

Deed de Boxster bij zijn introductie wenkbrauwen fronsen, de Cayenne was helemaal een schok voor Porsche-adepten. Nu, na zoveel jaar, is de SUV echter niet meer weg te denken uit het Porsche-gamma. Sterker: zijn succes maakte het merk financieel solide en leidde tot meer uitbreiding in de vorm van de Macan en de Panamera. Kortom, de Cayenne mag niet in deze kolommen ontbreken. En als we dan toch heilige huisjes aan het omverwerpen zijn, doen we dat goed en kiezen we een diesel.

In tegenstelling tot de sport­wagens is de Cayenne een ‘gewone’ occasion met dito afschrijving. Ergo: je vindt ze al voor een paar duizend euro. Dat betekent tevens dat we voor ons budget niet op een houtje hoeven te bijten. En inderdaad, dit exemplaar laat op alle fronten een diepe indruk achter. Ruimte, trekgewicht en luxe zijn van hoog niveau. De bouwkwaliteit van het interieur is - zeker gezien de ervaren kilometerstand - simpelweg uitmuntend. Alle toetsen, knoppen en schakelaars voelen als nieuw aan. Verrassend is de relatief lage zitpositie. Uiteraard geen Boxster of 911, maar ook geen king of the road-gevoel dat een Range Rover je geeft. Nee, je zit lekker ingekapseld en laat de auto zijn werk doen. De van Audi afkomstige, maar in eigen huis aangepaste drieliter diesel doet op de achtergrond dienst en laat nimmer merken dat hij adem tekort komt, mede dankzij de soepele achttraps automaat. Intussen reis je in alle comfort waarheen je maar wilt, want het gemiddelde verbruik in combi­natie met de - hier gemonteerde - honderdlitertank zorgt ervoor dat een actieradius van duizend kilometer eerder regel dan uitzondering is. Uiteraard is het een heel andere auto dan de twee andere geportretteerden, maar hier en daar zie je toch duidelijk familiegelijkenissen (kracht, wegligging, zitpositie). Jammer dat diesels de laatste jaren in de hoek zitten waar de klappen vallen, want de machine maakt van de Cayenne een fijne alleskunner waarin het zeer goed reizen is. Houd voldoende achter de hand voor gedegen onderhoud, dan blijft je Cayenne goed geconserveerd. Hij verdient het.

Zelf lekker zoeken naar Porsches tussen de €20.000 en €25.000? Ga je gang!