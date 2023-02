Op zoek naar een gebruikte Japanse sedan voor 9.000 euro

Het leven is duur en autorijden al helemaal: afschrijving, motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud en reparatie, en uiteraard brandstof… Deze week blijven we daarom met beide benen op de grond staan en zoeken naar een middenklasse-sedan uit Japan. Waarom? Sedans zijn minder gewild dan hatchbacks en stationcars, dus voor een prettiger prijs in huis te halen. Daarnaast uit Japan, want dan zit het met de betrouwbaarheid wel snor. Tot slot een model uit het D-segment: dit formaat sedan ligt toch wat fijner op het netvlies dan een maatje kleiner en bovendien heeft de hele familie volop de ruimte. We hebben een Toyota Avensis, een Mazda 6 en een Honda Accord voor je gevonden.

Met 9 mille op zak is de keuze best wel reuze. Want naast de geportretteerde Honda Accord, Mazda 6 en de Toyota Avensis zou je tevens kunnen kiezen voor een Subaru Legacy (standaard 4WD) of Suzuki Kizashi (gebruikt geliefder dan nieuw). Maken de (exploitatie)kosten minder uit? Dan zijn de Lexus IS en de inmiddels alweer bijna vergeten Infiniti Q50 (die is er helaas nog niet voor 9 mille) opties.

Toyota Avensis 1.8 VVTI Comfort - 2009 - 147.828 kilometer - €8.950

Wie 'Toyota' zegt, zegt 'betrouwbaarheid'. Tegenwoordig mag het ook weer een beetje leuk zijn, maar jarenlang golden Toyota’s als trouwe butlers: nooit hun baas in de steek latend, onkreukbaar en ja, toch ook wat kleurloos. Uit dat tijdperk stamt deze Toyota Avensis die in Maarssen op een nieuwe baas staat te wachten.

Grijs, maakt Avensis lekker nog minder opvallend

Gespoten in passend grijsmetallic, zou je er zomaar aan voorbijlopen. Niet doen, want deze occasion heeft heel wat in huis voor de nuchtere, berekenende occasionkoper: een - zeker voor een schier onverwoestbare Toyota - acceptabele kilometerstand die in combinatie met een jaar Bovag-garantie niet snel voor onaangename verrassingen zal zorgen. Bovendien heeft hij 6.000 kilometer geleden nog bij de Toyota-dealer een onderhoudsbeurt gehad. We stappen in en constateren dat er voldoende ruimte is voor het hele gezin plus hun bagage. Gezeten op fatsoenlijke zetels valt op dat de rugleuning van de voorstoelen niet traploos verstelbaar is. Jammer.

147 pk, rijdt rustgevend zo'n Avensis

Bij ons Japanse trio snort onder de motorkap een atmosferische motor. Die in de Avensis is goed voor 147 pk/180 Nm, waarmee de 99-JXR-8 zich keurig tussen de andere twee nestelt. Op het gebied van rijeigenschappen zijn er evenmin rare fratsen: de stuurbekrachtiging filtert voldoende weg om bij hogere snelheden een rustgevend karakter te geven. Anderzijds weet hij je niet tot een partijtje bochtjes vreten te verleiden. Dat doet het onderstel evenmin. Vering en demping doen op de achtergrond hun werk - afstandelijk dus. Als we dan tevens vertellen dat de gaspedaalrespons vrij traag is, dan is het duidelijk dat sportievelingen een deurtje, eh … portiertje verder moeten gaan. Anderen zullen in deze occasion een prettige partner vinden, alhoewel de uitrusting niet meer dan redelijk is. Een - trefzekere - zesbak is aanwezig, evenals knieairbag en een navigatiesysteem. Maar óók wieldoppen, achterin raamslingers en een handbediende airco in de eveneens erg grijze cabine. Doe maar gewoon, is hier het credo.

Signalement

Merk Toyota

TypeAvensis 1.8 VVTI Comfort

Bouwjaar oktober 2009

Kilometerstand 147.828

Vraagprijs €8.950

Waar te koop? Automobielbedrijf De Pijper, Maarssen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc

Max. vermogen 108 kW/147 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 180 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 509 l/1.575 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,4

0-100 km/h 9,4 s

Topsnelheid 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mazda 6 1.8 Business - 2011 - 109.851 kilometer - €8.950

Mag het toch wat sprankelender? Dan hoef je niet verder te zoeken, want bij dezelfde aanbieder staat voor exact dezelfde vraagprijs deze Mazda 6. Jonger én met een lagere kilometerstand, wat aangeeft dat gebruikte Toyota’s behoorlijk aan de prijs blijven. De 6 doet namelijk op veel punten niets onder voor de Avensis.

Deze Japanse sedan nodigt meer uit tot lekker sturen

Integendeel: zowel van ex- als interieur is - subjectief gezien - meer werk gemaakt. Ook de zitpositie is in de 6 anders: dieper, meer ingekapseld, als vanzelf valt je hand op de pook en met uitzicht op een aantrekkelijker dashboard. Kortom: bij het instappen merk je al meteen dat de 6 uitnodigt tot een meer actieve rijstijl. En met z’n fraai uitgebalanceerde multilink-onderstel stelt hij je op dat punt niet teleur. Dissonant bij de 91-NZD-5 is echter de aandrijving.

Deze 1.8 heeft toeren nodig

In het vooronder huist namelijk de 1.8-basismotor van 120 pk. Daarmee is deze Japanse sedan niet direct ondergemotoriseerd, maar je moet ‘m wel op toeren houden om goed mee te komen. Onderin gebeurt er weinig, wat mede te wijten is aan de vijfbak met vrij lange overbrengingen die bovendien minder strak schakelt dan de zesbak. Bovendien mis je bij hogere snelheden dat zesde verzet: het scheelt in motorgeluid en -slijtage en brandstofverbruik. Concluderend kunnen we stellen dat aandrijving en onderstel niet echt een coherent geheel vormen. Wil je echt profiteren van de 6-rijeigenschappen, ga dan voor de 155 pk sterke tweeliter. Moet je daarom deze laten staan? Nee, want als andere sterke troef spreekt ook hier de ruimte. En de uitrusting, want met cruise- en climate control, lichtmetalen wielen en bijvoorbeeld een elektrisch te openen bagageruimte biedt hij op dit punt meer dan de Avensis. Daarnaast kent de Toyota kortere onderhoudsintervallen (elke 15.000 kilometer tegen 20.000 voor Honda en Mazda). Mazda’s op leeftijd kunnen wel last krijgen van het roestspook, let daarop! Voor de rest een - op de aandrijving na - aantrekkelijke occasion.

Signalement

Merk Mazda

Type6 1.8 Business

Bouwjaar januari 2011

Kilometerstand 109.851

Vraagprijs €8.950

Waar te koop? Automobielbedrijf De Pijper, Maarssen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc

Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 165 Nm bij 4.300 tpm

Bagageruimte 504 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,6

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 196 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda Accord 2.0i Elegance Special Edition - 2010 - 173.612 kilometer - €8.950

Ook Honda heeft een naam hoog te houden als het gaat om uitstekende rijeigenschappen. Voeg daarbij fraaie (motor)techniek en je hebt in geval van deze Honda Accord wél een goede match tussen aandrijving en onderstel. Diens tweeliter levert namelijk 156 paarden c.q. 192 Newtonmeters aan de voorwielen af en daarmee kom je niets tekort. Keerzijde is dat het officieel opgegeven brandstofverbruik het hoogst is. Daarbij is het merk Honda de laatste decennia steeds kleiner in ons land geworden, wat op het gebied van onderhoud nog wel ‘ns tot gedoe kan leiden (verkrijgbaarheid en kosten onderdelen).

Accord is de zwaarste

Als we dan tevens zien dat de Accord de zwaarste van ons trio is (ruim 100 kilo méér dan de 6) en de hoogste kilometerstand heeft, dan zou hij maandelijks zomaar de grootste greep uit de huishoudpot kunnen doen. Anderzijds hoeft die kilometerstand geen belemmering te zijn. In Klokje Rond van AutoWeek 51/52 - 2021 kwam een vergelijkbare Accord met dik 377.000 kilometer nog prima voor de dag. Twee duimen omhoog van onze strenge, doch rechtvaardige keurmeester Joep, da’s maar weinig auto’s gegeven.

Alleen de kofferbak is kleiner bij deze Japanse sedan

In het binnenste van de 71-NJZ-8 is evenmin gebruikgemaakt van uitbundig kleurgebruik, maar qua aantrekkelijkheid (gebruikte materialen) lijkt het meer Mazda dan Toyota. Dat geldt tevens de uitrusting, met in deze Elegance Special Edition bijvoorbeeld stoelverwarming voor en achter, regen- en lichtsensor en alarm. Qua binnenruimte kan de Accord zich goed meten met de concurrentie uit eigen land, de kofferbak is wel een maatje kleiner. Het weggedrag is zeker en direct, maar niet hard: comfort voert toch de boventoon. Zo ontstaat een beeld van een occasion die misschien wel het beste van de Avensis en de 6 in zich verenigt, maar daar ook wat meer munten voor vraagt - niet qua aanschafprijs, want deze Accord die bij een Suzuki-dealer staat, kost eveneens €8.950!

Signalement

Merk Honda

TypeAccord 2.0i Elegance Special Edition

Bouwjaar september 2010

Kilometerstand 173.612

Vraagprijs €8.950

Waar te koop? Suzuki-dealer Verhoeve B.V., Capelle a/d IJssel

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc

Max. vermogen 115 kW/156 pk bij 6.300 tpm

Max. koppel 192 Nm bij 4.100 tpm

Bagageruimte 467 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,9

0-100 km/h 9,4 s

Topsnelheid 215 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke Japanse sedan past bij jou?

Samenvattend: zoek je een nuchtere occasion waar je lang geen omkijken naar hebt, neem dan de Toyota Avensis. Meer levensvreugde biedt de 6 van Mazda, maar die komt pas écht uit de verf bij een zwaardere motor. Zo’n sterkere motor heeft de Honda Accord wél, maar lijkt weer wat duurder in het gebruik te zijn. Wat zou jouw keuze zijn?