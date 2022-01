Op zoek naar een 4x4 voor 5 mille

Ruig

Daihatsu Terios 1.3 SX

€2.450

2000

197.442 km

Deze kleine Japanner komt uit 2000 en heeft dus al ruim twee decennia en 200.000 kilometers aan levenservaring, maar wat ons betreft staat hij er op de foto’s nog behoorlijk gaaf bij. De strakke wielen, de dakrails, het grote reservewiel op de achterklep en de gigantische bullbar op de neus zorgen voor een heerlijk ogende karakterbak die redelijk goed raad weet met winterse omstandigheden. Met 1.040 kg op de weegschaal in combinatie met vierwielaandrijving staat de Terios zijn mannetje. Een van de vorige eigenaren heeft zelfs een kompas en buitentemperatuurmeter in het dashboard geschroefd, om de avontuurlijke inborst van de Terios nog maar eens extra te onderstrepen. Het is ronduit een geinig ding.

Stralend

Suzuki Jimny 1.3 JX

€4.950

1999

186.822 km

In een rijtje van compacte terreinauto’s mag de Suzuki Jimny niet ontbreken. Ons budget laat natuurlijk niet de laatste in 2019 op de markt gekomen generatie toe. Gelukkig past deze oudgediende uit 1999 wél in het plaatje. We hebben een mooie blauwe gevonden die wat ons betreft heerlijk op het netvlies ligt. Met zijn zwarte dakrails en strakke wielen staat hier een gaaf karretje te stralen. Het reservewiel op de achterkant zet zijn offroad-uitstraling extra kracht bij. Hij is al op leeftijd, maar wat ziet de kleine Suzuki er nog goed uit. Zou één van de vorige eigenaren hem wel eens hebben uitgelaten in de blubber? Deze Jimny heeft bijna twee ton aan ervaring op de klok maar dat hoeft geen probleem te zijn. De boekjes zijn keurig ingevuld en de apk is nog geldig tot september 2022.

Spartaans

Lada Niva 1.7

€3.499

1995

96.715 km

Deze spartaanse Lada Niva is een relikwie dat rechtstreeks uit de voormalige Sovjet-Unie via de tijdmachine in onze moderne tijd lijkt te zijn terechtgekomen. Deze geliefde terreinauto is al sinds 1977 praktisch ongewijzigd in productie en heeft, evenals diverse andere Ladamodellen, een cultstatus verworven. Dit pronkstuk uit het Oostblok is een volwaardige offroader, mede dankzij de hoge en lage gearing en een tussen­differentieel. De Niva die wij hebben gevonden heeft zo te zien betere tijden gekend en kan wel wat liefde en aandacht gebruiken, maar daar is de prijs ook naar. Niva’s zijn geliefd, duur en dun­ gezaaid op de occasionmarkt. Wie durft het aan om deze sympathieke doch stoere Rus nieuw leven in te blazen?

Wil je lekker zelf een 4x4 voor maximaal 5.000 zoeken in ons occasionaanbod, ga je gang!