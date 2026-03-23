In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Of het nu een sedan, coupé of Touring is: als er een 328i M52-zescilinder in de neus zit, dan slaat elke liefhebber aan. In deze 328i Touring van 29 jaar zit de 193 pk sterke motor die bekendstaat als betrouwbaar en krachtig. Menige rollenbankmeting heeft laten zien dat er vaak meer paardenkrachten aanwezig zijn. En het mooie van dit exemplaar is zijn nette uiterlijk. Zelfs het typeplaatje achterop ontbreekt. Vroeger zouden we dit een sleeper hebben genoemd.

Ja, die fraaie BMW Style 32-wielen ogen verre van ordinair. Grote kans dat ze er al vanaf nieuw onder zitten, gekozen door de eerste eigenaar die de fraaie stationwagon op 1 maart 1997 in ontvangst nam van een Duitse of Franse dealer. Een Zwitserse zou ook nog kunnen, want we zien zowel Duitse als Franstalige handleidingen. Hout en leer zorgen voor een al net zo beschaafd interieur, de tellerstand van net 200.000 kilometer is evenmin reden voor zorgen over het leven dat deze E36 Touring nog voor zich heeft.

Automaat dus geen goede driftauto

Dat het een exemplaar met automatische transmissie betreft, maakt het geen auto voor een enthousiaste speurder op zoek naar een 3-serie driftauto met de 23i- of 28i-motor. En als je een echt pure klassieker wilt waarin je, gedreven door de huidige trend waarin alles bijna een automatische transmissie heeft, juist handmatig wilt schakelen dan kun je beter verder zoeken. De aanbieder heeft overigens nog zo’n 328i Touring met automaat staan, ook al een blauwe en ook al een automaat, eveneens via import bij het bedrijf gekomen. Er staan meer kilometers op de teller, en de auto heeft klimaatregeling aan boord en een ander wieldesign. De Style 42-wielen (BMW hanteert nummers voor de wieldesigns) ogen wat chiquer, de interieurkleuren zijn wat mooier op elkaar afgestemd, maar toch vraagt het bedrijf ook voor deze 328i Touring met automaat €8.950. De wat chiquere occasion heeft overigens het 328i-plaatje wel op de kont staan.

De stationwagonversie van de BMW 3-serie was in de jaren negentig nog een verhaal apart. Zo mocht de allereerste Touring, de E30 nog tot 1994 bestaan. Toen was de nieuwe 3-serie, de E36, al drie jaar op de markt. Ook met de stationversie van die generatie kwam BMW pas laat op de proppen. In 1995 was het zover, terwijl in 1998 al de E46 3-serie onthuld werd. Inmiddels hadden ze wel door dat je een stationwagon echt nodig had, en daarom verscheen de E46 Touring wel al een jaar na de komst van de sedan, zodat de E36 Touring die we er hier uitlichten al na vier jaar een opvolger kreeg.