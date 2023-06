Volvo stapt over op laadaansluitingen van Tesla

Er is weer een autofabrikant die in de Verenigde Staten overstapt naar de zogeheten North American Charging Standard van Tesla. Na General Motors, Ford en Rivian keert ook Volvo aan de andere kant van de grote plas de CCS-aansluiting de rug toe.

Volvo-eigenaren in de Verenigde Staten en Canada kunnen straks gebruikmaken van het Supercharger-netwerk van Tesla. Maar wacht even, je kan toch allang met een Volvo bij Superchargers terecht? Klopt als een bus. In grote delen van Europa althans. In de Verenigde Staten en Canada zijn de laders van EV's net even anders dan je hier gewend bent.

In Europa wordt de CCS-laadstandaard inmiddels vrijwel universeel toegepast, maar in de Verenigde Staten (en Canada) is dat niet het geval. EV's die geen Tesla zijn, gebruiken over het algemeen de CCS1-aansluiting die anders is dan de CCS2-stekker die in Europa breed wordt toegepast. Tesla gebruikt in de Verenigde Staten en Canada een andere snellaadaansluiting die naar de naam North American Charging Standard (NACS) luistert. Voor niet-Tesla's is het dus niet zo eenvoudig om stroom te trekken uit een Supercharger-snellader van Tesla. General Motors, Ford, Rivian en het vrij kleine Aperta kondigden eerder al aan de NACS-aansluitingen in hun auto's te implementeren en nu doet ook Volvo dat.

Volvo is daarmee de eerste Europese autobouwer die een overeenkomst heeft getekend met Tesla om toegang te krijgen tot het Supercharger-netwerk. Vanaf 2025 krijgen alle in de Verenigde Staten, Canada en Mexico geleverde elektrische Volvo's een NACS-laadport. Voor de Amerikaanse consument is dat goed nieuws, daar het Supercharger-netwerk van Tesla er ruim 12.000 snelladers telt. De locatie van de Superhargers zijn vanaf de eerste helft van 2024 zichtbaar in de Volvo Cars-applicatie. Eigenaren die straks een elektrische Volvo net NACS-laadaansluiting hebben, kunnen via een adapter gebruik blijven maken van de laders die de CCS-aansluiting gebruiken.