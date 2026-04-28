Ook Volkswagen Golf komt als hybride

Logisch gevolg na T-Roc

Jan Lemkes
We beginnen de dag met nieuws dat iedereen zag aankomen, maar nog niemand kon bevestigen: na de T-Roc krijgt ook de Volkswagen Golf vol-hybride aandrijflijnen.

De hybrideversies van de Volkswagen T-Roc zijn er nog niet, maar werden al wel bij de lancering van de nieuwe T-Roc aangekondigd. Het gaat om vol-hybrides op basis van de 1.5 TSI-benzinemotor, niet te verwarren met de mild-hybrides die Volkswagen al aanbood met deze motor. In de T-Roc is de stekkerloze hybride-aandrijflijn straks leverbaar met 136 of 170 pk en dat gaat ongetwijfeld ook gelden voor de Golf. Die krijgt de hybride-aandrijving nu officieel ook, al is Volkswagen nog niet scheutig met details.

Toch leren we al iets meer over de hybridetechniek. Zo kan de aandrijflijn, als serie-hybride (elektrische aandrijving) functioneren, maar ook als parallelle hybride waarbij benzine- en elektromotor beiden de wielen aandrijven. Volledig elektrisch rijden kan bij lagere snelheden natuurlijk ook, maar wel kortstondig. Tot slot is er nog slecht nieuws voor wie op een regelrechte concurrent voor de Toyota Corolla Touring Sports had gehoopt: de hybride Golf komt er alleen als hatchback. Dat gold ook al voor de bestaande plug-in hybride, die er evenmin met de langere en ruimere Golf-koets is.

De vol-hybrides van Volkswagen zijn bijzonder, want Volkswagen heeft nauwelijks een historie met deze aandrijfvorm. In het verleden waren wel de Touareg en de Jetta beschikbaar als hybrides, maar daarna ging het merk vol over op mild-hybride, plug-in hybride en elektrisch.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE Pano|Keyless|IQ|Sfeer|In.BTW

  • 2021
  • 93.924 km
€ 25.990
Volkswagen Golf 2.0 TDI GTD Pano|Keyless|Dynaudio|Leer|Sfeer

  • 2017
  • 188.518 km
€ 22.990
Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line Business+ Pano/Sfeer/Acc

  • 2022
  • 24.775 km
€ 31.950

PRIVATE LEASE Volkswagen Golf

INFO

Lees ook

Vergelijkende test
Dubbeltest Mazda CX-30 Volkswagen T-Roc

Met een liter minder is de Volkswagen T-Roc de Mazda CX-30 alsnog te slim af

Verkeer & Infrastructuur
Auto aangehouden

Bestuurder riskeert uitzetting door snelwegrit met open motorkap

Achtergrond
Volkswagen Passat vs Audi 90

Het zijn steeds vaker ook gewone auto's uit de jaren 70 en 80 die in waarde stijgen

Nieuws
Volkswagen T-Roc spyshots

Volkswagen T-Roc R maakt kennis met de Nordschleife

Volkswagen Golf I in klokje rond klassiek

Mitchell (36) kocht 18 jaar geleden zijn droomauto: ‘Geen Ferrari, maar een Golf I', nu met 16V!

