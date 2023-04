Ook vernieuwing voor Isuzu D-Max

Terwijl AutoWeek.nl deze en komende dagen uit zijn voegen klapt met nieuwe of vernieuwde modellen heeft ook Isuzu nieuws te melden. Dat is weliswaar van veel kleinere aard dan waar de automobiele nieuwskanalen momenteel van overlopen, maar wie het kleine niet eert...

Wat staat de Isuzu D-Max dan wel niet te wachten? Welnu: een nieuwe grille. De Engelse tak van Isuzu geeft aan dat het de subtiel opgefriste D-Max op dinsdag 18 april aan het internationale publiek voorstelt tijdens de Commercial Vehicle Show in Birmingham. De kans dat je daarbij bent achten we niet zo groot en dus zijn we maar wat blij dat Isuzu al de eerste foto's van de bijgewerkte D-Max heeft vrijgegeven. De grote zilverkleurige horizontale lamellen in de grille zijn anders van vorm en de zwarte grille waar deze vernieuwde elementen op zijn geplaatst is uiterst subtiel aangepakt. De nog niet vernieuwde variant zie je op foto 8.

Is dat het dan? Welnee. Isuzu haalt een stel nieuwe lichtmetalen wielen naar zijn concurrent van auto's als de Nissan Navara, Volkswagen Amarok en Toyota Hilux en introduceert nieuwe exterieurkleuren. Dolomite White vervangt Pearl White en Biarritz Blue drukt Sapphire Blue uit de spuitcabine. Isuzu brengt een nieuw stofje én nieuwe lederen bekleding naar het zitmeubilair, maar voert geen technische wijzigingen op de D-Max door.

De Isuzu D-Max is in Nederland leverbaar als Single Cab, als Extended Cab en als Dubbele Cabine. De Single Cab is de enige variant die naast met vierwielaandrijving ook met achterwielaandrijving is te krijgen. De Single Cab heeft ook altijd een handgeschakelde transmissie terwijl de overige twee carrosserievarianten ook met een automaat zijn te krijgen. In alle gevallen ligt er een 163 pk en 360 Nm sterke 1.9 turbodiesel onder de kap. Prijzen beginnen bij €25.475. Let wel, dit is exclusief btw.