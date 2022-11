Toyota weer waardevolste automerk ter wereld

In juni werd de merkwaarde van Tesla door marktonderzoeksbureau Kantar ingeschat op een bepaald niet malse €72,84 miljard euro. Toyota eindigde met een door Kantar ingeschatte merkwaarde van €31,73 miljard op de tweede plek. Kantar is echter niet de enige club die jaarlijks de merkwaarde van merken en dus ook die van automerken inschat. Net als Kantar stelt ook marktonderzoeker Interbrand een ranglijst op de van meest waardevolle merken. Interbrand zet net als vorig jaar niet Tesla, maar Toyota op de eerste positie.

Interbrand geeft Toyota een merkwaarde van €59,40 miljard. Daarmee schat de marktonderzoeker de waarde van het Japanse merk tien procent hoger in dan vorig jaar. Na Toyota is Mercedes-Benz met een geschatte merkwaarde van €55,75 miljard het meest waardevolle automerk ter wereld. Kijken we naar alle merken ter wereld, dat staat Apple met een geschatte merkwaarde van ruim €479 miljard op plek een, gevolgd door Microsoft (€276,6 miljard) en Amazon (€273,1 miljard). Toyota staat in de lijst van alle merken op plek zes, Mercedes-Benz op positie acht. Interbrand zet Tesla met een geschatte merkwaarde van €47,7 miljard op plek drie. Daarmee staat Tesla dit jaar een positie hoger dan vorig jaar, toen stond BMW op de derde plek. BMW wisselt met Tesla en staat op de vierde plek.

Net als vorig jaar schaalt Interbrand de merkwaarde van Honda hoog genoeg in voor een vijfde plek. Plekken zes tot en met tien worden ingenomen door achtereenvolgens Hyundai, Audi, Volkswagen, Ford en Porsche. Van alle automerken is de merkwaarde van Ferrari het hardst toegenomen (+31 procent). Opvallend genoeg vinden we geen enkel Chinese autobouwer in de ranglijst van Interbrand. Kantar zette dit jaar het gigantische Chinese BYD op positie acht.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Toyota op de eerste plek eindigt in dit soort ranglijsten. Zoals gezegd was Toyota volgens Interbrand ook in 2021 het meest waardevolle automerk, maar Toyota verdiende die titel in 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 ook in één of meerdere onderzoeken. Interbrand kijkt bij het bepalen van de merkwaarde naar eigen zeggen naar de financiële resultaten, 'de rol die het merk speelt bij klanten die een product overwegen' en naar de concurrentiepositie van een bedrijf.

Top 10 waardevolste automerken Interbrand 2022

1 Toyota 2 Mercedes-Benz 3 Tesla 4 BMW 5 Honda 6 Hyundai 7 Audi 8 Volkswagen 9 Ford 10 Porsche

Top 10 waardevolste automerken Kantar (2022)