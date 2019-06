Ook Subaru wil naar nul doden

Subaru heeft zich tot doel gesteld om in 2020 tot de veiligste automerken ter wereld te behoren en streeft in 2030 naar nul verkeersdoden, zo werd gisteren tijdens de presentatie van de hybride e-Boxer min of meer tussen de regels door gemeld. Hoe Subaru die boude belofte waar denkt te kunnen maken? Ze noemen onder meer vierwielaandrijving, groot glasoppervlak, grote spiegels en uitstekende wegligging als wapens tegen verkeersdoden. Bijzondere vermelding krijgt daarbij EyeSight, Subaru's systeem met actieve assistentiemiddelen, dat inmiddels op alle modellen (de BRZ uitgezonderd) standaard is. Ook 'dik Japans staal' en ringvormige kooiconstructies worden in de strijd gegooid.

Of dat alles voldoende is om over 11 jaar inderdaad te kunnen concluderen dat er helemaal niemand aan boord (en door toedoen van) van een nieuwe Subaru is overleden, dat valt nog te bezien. Volvo deed eerder vergelijkbare beloftes, waarbij de Zweden wat betreft de zelf opgelegde deadline nog tien jaar strenger voor zichzelf zijn.