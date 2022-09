Ook nieuwe Skoda Superb krijgt uitgekleed binnenste

De Opel Insignia gaat dit jaar uit productie, de Ford Mondeo is al even niet meer te koop en ook de Renault Talisman is in Nederland niet meer leverbaar. Daarmee is de traditionele D-segmenter behoorlijk op zijn retrouw, maar Volkswagen en Skoda komen gewoon met nieuwe generaties van achtereenvolgens de Passat en Superb. Op deze spionagefoto's zie je de nieuwe Superb weer als Combi. Voor het eerst kunnen we ook de binnenkant van die nieuwe Tsjech bekijken.

Het is niet de eerste keer dat we je de nieuwe Skoda Superb in testkostuum kunnen laten zien. Ook het eerder gefotografeerde exemplaar was een Superb Combi, al verwachten we dat er ook weer een traditionele vijfdeurs liftbackversie van komt. Hoewel de Superb al jarenlang in twee carrosserievarianten beschikbaar is, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de Superb met vlakker liggende achterruit terugkeert. Volkswagen gaat de nieuwe Passat immers alleen nog als Variant voeren.

Wat verschijningsvorm betreft bewandelt de grote Skoda dus een ander pad dan zijn Volkswagen-broer, maar verder gaan de twee met name op technisch vlak sterk op elkaar lijken. Onderhuids verwachten we namelijk bij beide modellen een doorontwikkeling van het huidige MQB-platform tegen te komen. De huidige Skoda Superb heeft achter het stuurwiel het bekende Virtual Cockpit, een digitaal instrumentarium dat losstaat van het nog op relatief traditionele wijze in de middenconsole geïntegreerde infotainmentscherm.

De nieuwe Superb lijkt een boel fysieke knoppen te verliezen. We zien namelijk een ogenschijnlijk niet overkapt display achter het stuurwiel dat als digitale klokkenwinkel fungeert. Op de middentunnel nemen we een voor Skoda ongekend groot verticaal georiënteerd scherm waar dat bij het infotainmentsysteem hoort. Eronder lijken we een aanraakgevoelig knoppeneiland te zien waarmee je onder meer de klimaatregeling aanstuurt. Het lijkt er sterk op dat vrijwel alle andere functies in het scherm zijn ondergebracht.

Naast versies met benzine- en dieselmotoren verwachten we ook weer een Superb iV met plug-in hybride aandrijflijn. Een volledig elektrische aandrijflijn krijgt de nieuwe Skoda Superb niet.