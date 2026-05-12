Ook MG kijkt een beetje naar Porsche: dit is de MG 07

Toen het Chinese SAIC de merkrechten van Rover in handen kreeg, bracht het de Rover 75 in China onder meer als MG 7 op de markt. Jaren nadat die MG 7 van de Chinese markt verdween, bracht MG in 2022 een nieuwe 7 op de markt. Dat model is pas een paar jaar oud en werd onlangs nog opgefrist voor het nieuwe modeljaar. MG introduceert nu een nieuw model dat wat naam én vorm betreft wel heel erg op de MG 7 lijkt, maar hem in ieder geval voorlopig niet vervangt. Dit is de MG 07.

Net als de 7 is is de 07 een vijfdeurs liftback. Ook wat lengte betref, zit de 4,89 meter lange MG 07 heel dicht op de 4,88 meter lange MG 7. Hij staat echter op een totaal ander platform en heeft ook een grotere wielbasis. Tussen de voor- en achteras zit 2,83 meter. De MG 7 is er alleen met niet-geëlektrficieerde verbrandingsmotoren, de nieuwe MG 07 is er op zijn beurt als EV en als PHEV. De elektrische versie heeft een 240 pk sterke elektromotor. Het vermogen van de plug-in hybride hebben we nog niet.

Opvallend zijn de wielen. Net als die van de SAIC Z7 - uit hetzelfde concern - staat de MG 07 op wielen die doen denken aan die van de Porsche Mission E, de concept-car waarmee Porsche jaren geleden vooruitblikte op de Taycan. Geslaagd, inwisselbaar of ergens ertussenin?