Ook Mazda ziet verkopen in Europa teruglopen

Mazda heeft in augustus wereldwijd 96.863 auto's verkocht. Dat waren er 8,3 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan noteert het merk een klein plusje achter zijn naam. Het heeft dit jaar 847.224 auto's verkocht, 1,6 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2024.

In Europa gaat het niet geweldig met de Mazda-verkopen. In augustus verkocht het in Europa 7.911 auto's. Dat waren er maar liefst 22,7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In thuisland Japan vielen de verkopen in augustus een bescheiden 0,5 procent lager uit ten opzichte van augustus vorig jaar. Ook in de Verenigde Staten heeft Mazda een tik gekregen. In augustus verkocht Mazda er 38.140 auto's, ruim 7,5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In China ging het juist weer uitstekend. Daar namen de verkopen in augustus juist met 9,5 procent toe, al bleef het resultaat er met 5.707 auto's beperkt.

Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan zien we in Europa een verkoopdaling van 13,1 procent. In China zijn de verkopen in dezelfde periode zelfs met 15,6 procent afgenomen. In Japan (+15,2 procent) en in de Verenigde Staten (+3,5 procent) werden over dezelfde periode juist wel weer plusjes behaald.

De Mazda CX-5 is opnieuw de populairste nieuwe Mazda. In augustus zijn er wereldwijd 26.335 exemplaren van verkocht. Dat waren er wel bijna 15 procent minder dan i augustus vorig jaar. Na de CX-5 zijn de CX-30 (16.195 stuks, -13,3 procent) en de Mazda 3 (11.549 stuks, -12,2 procent) de populairste Mazda's.

Mazda in Nederland

In augustus zijn in Nederland 363 nieuwe Mazda's op kenteken gezet. In augustus vorig jaar waren dat er nog 300. Kijken we naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan schopt Mazda het in Nederland tot 3.683 registraties. In dezelfde periode vorig jaar deed het merk het beter, toen weren er 4.753 nieuwe Mazda's op kenteken gezet. De Mazda 2 dit jaar tot nu toe de populairste Mazda in Nederland (942 stuks), gevolgd door de CX-5 (872 stuks).

Onlangs is er een nieuwe Mazda CX-5 gepresenteerd. We zijn benieuwd of die de oude toppositie van de CX-5 weer kan heroveren.