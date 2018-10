Ook Lexus naar SEMA Show

Lexus heeft vijf auto's op de beursvloer van de SEMA Show in Las Vegas staan. Dat levert natuurlijk weer bijzondere automobiele plaatjes op.

Lexus heeft vijf auto's klaargestoomd voor het tuningsfestijn dat vandaag is losgebarsten in Las Vegas: de SEMA Show. Twee van die opgedirkte modellen hebben we eerder al gezien: de lichtblauwe UX 250h en een bijzonder uitgevoerde LC 500. Eén van de resterende drie is een aangepaste LS 500 F Sport die Lexus 'LS Custom Hero' heeft gedoopt. De LS Custom Hero is een versie die op 22-inch groot lichtmetaal staat en is voorzien van een bodykit van Artisan Spirit. De auto heeft verder extra krachtige Brembo-remmerij. Over motorische aanpassingen wordt niet gesproken.

Lexus grijpt de SEMA Show aan om de nieuwe ES in het zonnetje te zetten. De ES Custom Hero gedoopte sedan is in een bijzondere kleur rood gespoten, draagt net als de al omschreven LS een bodykit van Artisan Sporit en staat op 20-inch lichtmetaal waar Michelin Pilot Sport 4S-banden omheen zijn gevouwen. Interessanter wellicht is de wijnkoeler die zich in de auto schuilhoudt. Het geheel is afgewerkt met eikenhout, dat we ook in de rest van de bagageruimte tegenkomen.

De derde en laatste SEMA-inzending van Lexus is de RC CXX Cross Country Custom. Die Cross Country-toevoeging heeft niets met een hoog-op-de-poten-uitvoering te maken, want ook deze Lexus staat op een set straffere veren. Neonverlichting? Jawel, het zit er allemaal op of in dit geval 'onder'.