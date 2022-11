Ook Lexus LS krijgt nieuw infotainmentsysteem

Lexus heeft best een tijd vastgehouden aan infotainmentbediening vanaf de middenconsole. Eerder diende je het met een beweegbare 'muis' te doen, later kwam daar een touchpad voor in de plaats. Maar ook die verdwijnt in de huidige lichting Lexussen. Het nieuwe systeem van het merk, dat debuteerde in de NX, laatst ook al naar de UX kwam en dat zich uit middels een 12,3-inch groot scherm, bedien je door het scherm aan te raken of door ertegen te praten. Voor dat laatste dien je het aan te spreken met 'hey Lexus'.

Omdat de touchpad op de middenconsole zodoende overbodig wordt, kwam daar ruimte voor fysieke knoppen. Bestel je vanaf heden een LS, dan zul je er de nieuwe bediening voor onder meer de stoelverwarming vinden. Die schakelde je eerder ook in of uit vanaf die plek (met een paar knopjes onder de touchpad), alleen was de lay-out en het aantal knoppen ervoor anders.

Modeljaarupdate

Het nieuwe infotainmentsysteem biedt overigens net als eerder toegang tot Apple Carplay en Android Auto, alleen kan verbinden daarmee vanaf nu draadloos. Desondanks koos Lexus ervoor om de auto met meer usb-poorten uit te rusten: voortaan vind je er zes.

Meer verandert er niet met deze milde modeljaarupdate. De rest van Lexus' topsedan blijft ongewijzigd. De auto werd oorspronkelijk geïntroduceerd in 2017 en ontving in 2020 een facelift, dus we verwachten dat hij nog enkele jaren onder ons zal zijn in zijn nieuwste vorm-zonder-touchpad. De prijzen voor de Lexus LS beginnen rond de €140.000.