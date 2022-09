Ook laadtarieven Shell Recharge stijgen verder

Begin september gaf Fastned aan zijn laadtarieven te verhogen. Het reguliere laadtarief nam van €0,68 kWh met ruim 22 procent toe tot €0,83 per kWh. Nu verhoogt ook Shell Recharge zijn laadtarieven stevig.

Bij de snelladers van Shell Recharge bij Shell-tankstations betaal je momenteel nog €0,53 per kWh. Bij andere snelladers in het netwerk van Shell Recharge ben je nog €0,64 per kWh kwijt. Per 28 september nemen die tarieven echter fors toe. Vanaf dan ligt het tarief bij snelladers van Shell Recharge namelijk op €0,68 per kWh. De prijs per kWh neemt daarmee toe met 15 cent, zo'n 28 procent dus. Bij overige snelladers in het netwerk van Shell Recharge betaal je straks €0,83 per kWh. Dat komt neer op een prijsstijging van 19 cent en een procentuele toename van zelfs 30 procent.

Ook gaan de laadtarieven bij reguliere AC-laadpunten in het Shell Recharge-netwerk omhoog. Tot 28 september betaal je nog €0,36 per kWh, maar daarna bedraagt de prijs per kWh €0,40. Dit betekent een prijsverhoging van 4 cent (+11 procent).