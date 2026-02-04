Over heel 2025 genomen was Kia de absolute nummer één van Nederland. In januari was het dat niet. Afgelopen maand zijn er in Nederland 2.192 nieuwe Kia's op kenteken gezet. Daarmee was het in januari na Volkswagen het meest geregistreerde merk in Nederland. Helaas voor Kia zag het zijn registraties ten opzichte van januari vorig jaar met een forse 46,5 procent afnemen. Het marktaandeel van Kia daalde van 12,6 procent naar 7,7 procent. Met name van de Kia EV3 gingen in januari aanzienlijk minder exemplaren op kenteken dan in januari vorig jaar. Waar er in januari 2025 nog 1.757 EV3's zijn geregistreerd, waren dat er afgelopen maand slechts 315.

Subaru speelde in januari 2025 met 12 registraties een rol in de marge en zocht met slechts 3 registraties in januari dit jaar helemaal de grens van de relevantie op. Ook voor de Nederlandse automarkt weinig relevante merken als Rolls-Royce en Lotus registreerden afgelopen maand nog minder auto's dan in dezelfde maand vorig jaar. Jeep is vast ook niet helemaal tevreden met de slechts 99 auto's die het afgelopen maand op kenteken zette. In januari 2025 waren dat er nog 214. Smart moest het doen met 28 registraties (2025: 59 stuks) en Lancia dat in januari 2025 met 30 registraties al niet goed boerde, zette afgelopen maand slechts 15 auto's op naam. En ook Polestar baalt ongetwijfeld als een stekker van de slechts 61 auto's die het afgelopen maand registreerde. Dat waren er in januari vorig jaar nog 117. Mitsubishi zag zijn registraties ook bijna halveren en sloot januari af met slechts 235 registraties.

Volvo is na Kia de volgende écht grote speler waarvan de registraties in januari dit jaar behoorlijk tegenvielen. Waar Volvo in januari 2025 nog 2.135 nieuwe auto's registreerde, waren dat er afgelopen maand slechts 1.333 stuks (-38 procent). Met name van de EX30 en EX40 zijn minder exemplaren gekentekend. Ook Ford, Peugeot, Volkswagen en BMW noteerden verkoopdalingen van meer dan dubbele cijfers.