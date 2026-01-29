Ga naar de inhoud
'Gelukkig ook jongeren interesse in klassiekers en youngtimers'- podcast

'We mogen trots zijn op Donkervoort!'

Roy Kleijwegt
 AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Michiel is deze week te gast tussen twee belangrijke beurzen in. Want Interclassics in Maastricht is net klaar, maar een Franse variant staat alweer op het programma. Het goede nieuws is dat deze beurzen vol klassiekers en youngtimers ook bij een jong publiek populair blijken, zo vertelt hij. Maar er was meer nieuws deze week: Roy was bij Volvo op bezoek voor de nieuwe EX60 en Donkervoort onthulde hun nieuwste supercar. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor Interclassics in Maastricht, Retromobile in Parijs, de nieuwe Volvo Ex60 (lees alle details hier) en Donkervoorts nieuwe P24 RS.

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl . Veel luisterplezier!

 

Uitlaat aflevering 155
