Na de Santa Fe krijgt ook de Hyundai Ioniq 5 een feloranje kortingssticker met een flink lagere prijs. Het leuke is dat dit voor alle beschikbare uitvoeringen geldt, al is de korting uiteraard wel tijdelijk.

Hyundai heeft wel wat met ‘Editions’ momenteel. De elektrische Ioniq 5 was er al als Business Edition en Pure Edition, maar nu gooit Hyundai er ook nog even een Limited Edition achteraan. Alle drie hebben ze een aparte prijslijst, dus we verwijzen u graag door naar uw plaatselijke Hyundai-dealer voor orde in de chaos. Wat we wel zeker weten, is dat de beperkt verkrijgbare Limited Edition een flinke korting met zich meebrengt. De Limited is er in combinatie met alle reguliere uitrustingsniveaus en betekent in alle gevallen een korting van maar liefst €5.000.

Daardoor rijd je nu voor het geld van een ‘kale’ Style ineens in een luxere Connect en rijd je met zo’n Connect Limited ineens met batterijverwarming en pre-conditioning, allerlei rijhulpsystemen, een verschuifbare middenconsole, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen en V2L-functionaliteit rond. Of je benadert de zaak vanaf de andere kant, neemt genoegen met de instapversie en rijdt ineen voor slechts €37.995 in een heuse Ioniq 5 naar huis.

De Limited-korting geldt zoals gezegd voor alle reguliere uitvoeringen van de Ioniq 5, dus de lijst met versies is lang. Daarom voor enig overzicht toch maar even in de tabel:

Accu Aandrijving Uitvoering Reguliere prijs Prijs Limited 63 kWh Achter Style € 42.995 € 37.995 63 kWh Achter Connect € 47.995 € 42.995 63 kWh Achter Connect+ € 50.995 € 45.995 63 kWh Achter Lounge € 53.395 € 48.395 84 kWh Achter Style € 46.995 € 41.995 84 kWh Achter Connect € 51.995 € 46.995 84 kWh Achter Connect+ € 54.995 € 49.995 84 kWh Achter N Line Edition € 54.995 € 49.995 84 kWh Achter Lounge € 57.395 € 52.395 84 kWh Achter N Line € 57.395 € 52.395 84 kWh Voor en achter N Line € 61.395 € 56.395

Van de Hyundai Santa Fe bestaat ook een Limited Edition. Daar is de korting met €2.000