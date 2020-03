Ook F1-race in Azerbeidzjan uitgesteld wegens coronavirus

Ook de Grand Prix van Azerbeidzjan is uitgesteld vanwege het coronavirus. Het aantal afgelaste races in de Formule 1 komt daarmee op acht.

De race op het Baku Street Circuit stond gepland voor 7 juni. "We blijven samenwerken met de Formule 1, de FIA en de regering van Azerbeidzjan met als doel een nieuwe datum later in 2020 te vinden", meldt de organisatie maandag in een verklaring. De Grand Prix van Canada, die een week later op het programma staat, is nu de eerste race die vooralsnog wel doorgaat.

Eerder ging er al een streep door de GP's van Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Monaco. Alleen de organisatie van de race in het prinsdom meldde al dat die Grand Prix helemaal niet verreden zal worden dit jaar, andere circuiteigenaren hopen later in het jaar de GP alsnog te kunnen organiseren.

Door het schrappen van Azerbeidzjan staan er nog slechts veertien Grands Prix op de kalender. Een seizoen moet uit minimaal acht races bestaan om mee te tellen als wereldkampioenschap. Het stratencircuit in Bakoe is sinds 2016 onderdeel van de Formule 1. In dat eerste seizoen nog als Grand Prix van Europa, in de drie jaar daarna als Grand Prix van Azerbeidzjan. Met Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kende de race vier verschillende winnaars.