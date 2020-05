Ook Duitse autoverkopen sterk in de min

Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldt dat de Duitse autoverkopen in april fors lager zijn uitgevallen. Dat was te verwachten natuurlijk, maar het nieuws wordt aangevuld met interessante cijfers.

In Duitsland zijn in de afgelopen maand april slechts 120.840 personenauto's verkocht. Hoewel dat nog altijd ruim het tienvoudige is van wat er afgelopen maand in Nederland werd verkocht, ligt dat aantal maar liefst 61,1 procent onder dat van dezelfde maand vorig jaar. 50.631 van het totaal aantal verkochte personenauto's werd particulier aangeschaft.

In de verkoopstatistieken komen we slechts één merk tegen dat zijn verkopen in april heeft zien toenemen ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar: Tesla. Het merk noteert met 635 registraties een verkoopgroei van 10,4 procent. Doordat Tesla zijn auto's online verkoopt - en bij de klant aflevert - ondervindt het merk minder last van gesloten dealervestigingen en verkooppunten dan andere fabrikanten.

De grote Duitse merken noteerden in de voorbije maand knalrode cijfers. Zo zag Audi zijn verkopen met 61 procent afnemen tot net geen 9.000 stuks. BMW is met een teruggang van zo'n 50 procent tot 12.410 auto's eveneens hard getroffen. Hetzelfde geldt voor Mercedes-Benz dat met 8.508 verkochte auto's zijn verkoopvolume met maar liefst 71,2 procent zag slinken. Opel heeft de twijfelachtige eer een nog stevigere verkoopdaling te registreren dan Mercedes-Benz. Het merk heeft met 5.153 verkochte auto's in april maar liefst 72,8 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Volkswagen verkocht met 20.741 voertuigen bijna 64 procent minder dan in april vorig jaar. Mini en DS kwamen er met een verkoopdaling van respectievelijk 39 en 20 procent nog relatief genadig van af.

In totaal heeft 49,9 procent van de in april verkochte auto's een benzinemotor aan boord. Auto's met een dieselmotor onder de kap waren bij onze oosterburen goed voor een marktaandeel van 32,1 procent (38.836 auto's). Hybrides waren met 16.573 verkochte exemplaren goed voor 13,7 procent van de markt. Van die 16.573 auto's waren er 5.618 een plug-in hybride. Het aandeel EV's in de verkoopstatistieken kwam uit op 3,8 procent (4.635 exemplaren). 0,2 procent van de in april verkochte auto's kan overweg met aardgas. Een zelfde percentage is van toepassing op auto's die zowel benzine als lpg lusten.