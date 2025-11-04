Ga naar de inhoud
Ook deze ruige Toyota heeft een brandstofcel en lust waterstof

555 pk voor heftige Tacoma

3
Toyota Tacoma H2-Overlander Concept
Lars Krijgsman

Een ruige pick-up en een Toyota Mirai hebben maar weinig gemeen. Dat zou je denken, maar niets is minder waar. Deze Toyota Tacoma H2-Overlander Concept heeft net als de Mirai een brandstofcel aan boord.

De vloot showdebutanten die Toyota heeft meegebracht naar de SEMA Show in Las Vegas is schier eindeloos. Naast een opgedirkte Camry, een ruige Corolla Cross en een wel héél gevleugelde bZ4X staat namelijk deze Toyota Tacoma H2-Overlander Concept. Zijn naam spreekt boekdelen. Hij heeft net als de Mirai een brandstofcel aan boord. Dat betekent inderdaad ook dat deze pick-up helemaal elektrisch is aangedreven.

Een slapjanus is het niet bepaald. De ruige aangeklede Tacoma – een iets grotere broer van de Hilux – heeft namelijk twee samen 555 pk sterke elektromotoren. Ze putten hun energie uit een 24,9-kWh accu die wordt gevoed door de energie die de brandstofcel opwekt. De Tacoma kan dankzij twee laadpunten maar liefst twee elektrische voertuigen tegelijk opladen. De brandstofcel deelt de Tacoma met de Mirai, evenals de drie opslagtanks voor waterstof.

Natuurlijk heeft Toyota de Tacoma H2-Overlander Concept behoorlijk aangekleed. Hij staat hoger op zijn poten, heeft extra lange veerwegen, staat op offroadbanden en heeft aan de voorzijde extra potente remmerij. Het koelsysteem is samengesteld uit onderdelen die je op de Tacoma TRD Pro en de hier bekendere Lexus RZ aantreft.

Over de komst van een productieversie rept Toyota met geen woord, al dient de auto natuurlijk als uithangbord van Toyota's interesse voor auto's met een brandstofcel.

 

Toyota Elektrische Auto

