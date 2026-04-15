Volga is terug. De nieuwe modellen van het voormalige Sovjetmerk komen niet uit de koker van de Russen zelf, maar komen linea recta van Volvo's moederbedrijf Geely. Dit zijn de Volga C50 en K40.

Eerder schreven we al over de eerste auto van het herboren Volga: de K50. Volga, dat je vast nog bijstaat als het merk dat hooggeplaatste Russische ambtenaren van passend vervoer moest voorzien, lanceerde geen als statig bedoelde sedan, maar een SUV. Daar heeft het zelf maar bar weinig aan ontwikkeld. De Volga K50 is namelijk niets meer dan een Xingyue L van het Chinese automerk Geely. Ook de volgende twee nieuwe modellen van Volga zijn Geely's waar het eigen logo's op heeft geplakt.

We beginnen met de Volga C50, dat is namelijk eens geen SUV. De Volga C50 is in feite een Geely Preface die de merknaam Volga in zijn grille gedrukt krijgt. Hij is zo'n 4,8 meter lang, heeft een wielbasis van 2,8 meter en is daarmee iets groter dan pak 'm beet een BMW 3-serie. Onder de kap ligt een 147 pk sterke 1.5 of een 200 pk sterke 2.0.

Dan de Volga K40. Die voor Volga nieuwe SUV is ook geen eigen product. We hebben hier te maken met een Geely Boyue (of Atlas) waar Volga eigen emblemen of heeft geplakt. Deze zo'n 4,7 meter lange SUV is er net als de C50 met een 1.5 en een 2.0.

Dat Volga voor zijn modellen naar Chinese fabrikanten kijkt, is niet zo vreemd. Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben veel autofabrikanten de Russische markt de rug toegekeerd.