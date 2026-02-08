Ken je dat verhaal waarin de Toyota RAV4 ook een Suzuki is? Dat wordt nu voor een tweede keer verteld. Ook de onlangs vernieuwde Toyota RAV4 wordt namelijk een Suzuki. Dit is de nieuwe en altijd plug-in hybride Suzuki Across.

Highlights Suzuki Across

Ook nieuwe Across is een Toyota RAV4

Ruim 300 pk sterke plug-in hybride

100 kilometer elektrisch bereik

Suzuki en Toyota houden er al jaren een innige relatie op na. In Nederland leverde het tot voor kort de op de Toyota Corolla Touring Sports gebaseerde Suzuki Swace en in de vorm van de Suzuki Across verkocht Suzuki een SUV die natuurlijk weinig meer was dan een Toyota RAV4 met Suzuki-badges en een Suzuki-front. De Toyota RAV4 werd medio vorig jaar aan een nieuwe generatie geholpen. Over de komst van een nieuwe Across bleef Suzuki muisstil, maar die is er nu.

Ontwerp Suzuki Across

Voor de nieuwe Suzuki Across heeft het ontwerpteam achter de tekentafels deze keer ogenschijnlijk iets minder vrijheden gekregen om van de RAV4 een Suzuki te maken. Waar de vorige Across nog koplampen had die hij niet met het origineel deelde, heeft de nieuwe Suzuki Across 'gewoon' de Toyota-verlichting in zijn front. In Nederland heeft de Toyota RAV4 - tenzij je voor de GR Sport-uitvoering gaat - altijd de voorbumper met daarin relatief grote gaten die samen als grille functioneren. Dat gezicht krijgt de Across in Nederland niet en ook de sportiever uitgedoste GR Sport-snuit gaat aan de Across voorbij. Hoewel de Suzuki Across daardoor in Nederland een eigen gezicht heeft, is ook de bumper die je voorop de Suzuki aantreft afkomstig van Toyota. De Toyota RAV4 is elders in de wereld namelijk ook met deze voorbumper leverbaar, al zit daar natuurlijk geen Suzuki-logo op.

Ook de zijkant en achterzijde van de nieuwe Suzuki Across zijn helemaal Toyota. Suzuki kiest ervoor op tussen de achterlichten zijn merklogo te plakken, terwijl Toyota hier de modelnaam van de auto uitschrijft. In de Suzuki Across tref je een relatief bonkig vormgegeven dashboard met daarin onder meer een 12,3 inch instrumentarium en een infotainmentscherm met een diagonaal van 12,9 inch. Het zal je verder niet verbazen dat ook het interieur volledig uitwisselbaar is met dat van de RAV4. Hetzelfde gaat op voor wat zich onder het plaatwerk schuilhoudt.

Tot 100 kilometer elektrisch

Net als de RAV4 in Nederland is ook de Suzuki Across altijd een plug-in hybride. Waar de Toyota RAV4 er in twee vermogensvarianten (268 pk en 304 pk) is, komt de Suzuki Across alleen als 304 pk sterke plug-in hybride onze kant op. Die heeft een 143 pk sterke 2.5 viercilinder die bijval krijgt van twee elektromotoren: een 204 pk sterke unit op de vooras en een 55 pk sterk exemplaar op de achteras. Dat maakt de Across dus ook tot een vierwielaandrijver. Suzuki geeft nog niet weg hoeveel elektrische kilometers je dankzij de 22,7 kWh accu af kunt leggen. De 100 kilometer die Toyota voor de 304 pk sterke RAV4 aangeeft, zal vast behoorlijk indicatief zijn. De Across mag tot 2.000 kilo trekken, bereikt vanuit stilstand in 6,1 tellen een snelheid van 100 km/h en heeft een bagageruimte van 446 liter.

Prijzen van de nieuwe Suzuki Across zijn er nog niet. De Toyota RAV4 kost met dezelfde aandrijflijn als de Across minimaal €52.795. Een gebruikte Suzuki Across van de vorige generatie koop je voor vanaf zo'n €33.000.

Suzuki en Toyota

Leuk weetje: in de Republiek der Seychellen - wij moesten het ook opzoeken - verkoopt Suzuki sinds kort een compleet andere SUV die Across heet. Die Across heet elders in de wereld Victoris en is onder meer met een hybride aandrijflijn van Toyota leverbaar. Toyota en Suzuki werken al jaren nauw samen. Voor de nieuwe Across was de technische tweeling Urban Cruiser en e Vitara daar het meest recente voorbeeld van. Maar er zijn Suzuki's die een Toyota zijn, evenals Toyota's die een Suzuki zijn.

De in Europa niet geleverde Suzuki Landy en Invicto zijn op hun beurt eveneens modellen van Toyota (Noah en Innova). Er zijn echter meer Toyota's die stiekem een Suzuki zijn. De laatste Suzuki Baleno ging onder meer als Toyota Glanza en Starlet door het leven, de huidige Suzuki Celerio heette kortstondig ook Toyota Vitz, deze Toyota Urban Cruiser was een Grand Vitara en de Urban Cruiser Taisor en Starlet Cross waren stiekem beiden Suzuki Fronx.