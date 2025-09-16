De ene na de andere autofabrikant laat ambitieuze en puur elektrische toekomstplannen los. De volgende in dat rijtje is Chrysler, dat nu ook in de toekomst verschillende aandrijfvormen wil aanbieden. Alfa Romeo wordt meegetrokken in die plannen.

Voor Europa is Chrysler natuurlijk niet al te relevant, al zijn er in het verleden heel wat Chryslers (Voyager!) verkocht in onze contreien. Zelfs in thuisland Verenigde Staten leidt Chrysler momenteel een soort sluimerend bestaan, met een modellengamma dat ondanks twee verschillende typenamen (Pacifica en Voyager) in feite uit één auto bestaat. Die ene auto is ook nog een minivan, dat wat wij hier een MPV noemen, en dat is bepaald geen groeimarkt in 2025. De toekomst van Chrysler is daarom al heel lang een veelbesproken onderwerp, maar moederbedrijf Stellantis lijkt nog geen plannen te hebben om Chrysler helemaal te laten varen. In plaats daarvan moet er juist een ware heropleving plaatsvinden, die aanvankelijk vanaf 2028 helemaal elektrisch zou moeten zijn. Het nieuwe Chrysler zou met lage, futuristische elektrische modellen een rivaal moeten worden voor Cadillac van General Motors, dat trouwens ook sterk inzet op elektrisch.

Volgens Mopar Insiders – en gezien die naam kunnen zij het weten – heeft Chrysler die plannen echter losgelaten. Het merk zou ook na 2028 juist verschillende aandrijfvormen willen aanbieden. Klanten kunnen daarmee ook in de toekomst zelf kiezen of ze benzine, hybride of elektrisch willen rijden. Dat snijdt hout, want we zien steeds meer autofabrikanten die zich realiseren dat puur elektrisch vooral leuk klinkt, maar waarschijnlijk vanuit zakelijk oogpunt niet de slimste keuze is. CEO Christine Feuell (laat dat zich vertalen als ‘broandstoff’?) zwaait ook de scepter bij Alfa Romeo, en bevestigt dat ook dat merk in de toekomst verschillende aandrijfvormen wil blijven aanbieden. Dat is stiekem niet helemaal nieuw, maar druist wel in tegen de in 2021 gepresenteerde plannen om Alfa per 2027 volledig elektrisch te maken in de meeste werelddelen.

Moederbedrijf Stellantis als geheel laat overigens ook soortgelijke plannen los. Het bedrijf wilde vanaf 2030 een pure EV-fabrikant zijn in Europa, maar ambieert dat inmiddels niet meer.

Foto boven: de Chrysler Halcyon Concept uit 2024 laat zien welke kant Chrysler op wil op EV-gebied