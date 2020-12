Ook Chinese Xpeng naar Europa

De lijst met Chinese automerken met Europese ambities krijgt er weer een naam bij. Ditmaal is het Xpeng dat aangeeft zijn tanden te willen zetten in de Europese automarkt. Het merk haalt als eerste de G3 naar Europa. Je raadt het al: de G3 is een elektrische SUV.

'De Chienzen komen eraan!' - wordt nog weleens geroepen. Hoewel automerken als Landwind en Qoros niet bepaald voor Chinees succes in Europa hebben gezorgd - Qoros is hier ondanks haar ambities zelfs nooit op de markt gekomen - heeft de opkomst van de elektrische auto de poorten naar de Europese markt geopend. MG heeft in korte tijd in landen als Nederland en Noorwegen relatief grote aantallen van de ZS EV weggezet, maar er zit veel meer in het vat. Aiways is met de Europese uitrol van de U5 bezig, Maxus verkoopt Chinese bedrijfswagens en dan heb je ook het aan Polestar gerelateerde Lynk & Co nog. die de wens hebben om een stevig deel van Europese elektrische autotaart op hun bordje te krijgen. De lijst gaat verder met merken als SERES, BYD, Nio, Byton en Hongqi die naar Europa komen en vandaag komt Xpeng daarbij.

Xpeng is een in 2014 door een tweetal voormalig bestuursleden van het Chinese GAC Group uit de grond gestampt merk dat zich alleen bezighoudt met elektrische auto's. Volgens het Engelse Autocar haalt Xpeng zijn eerste productiemodel nog deze maand naar Noorwegen. Later volgend jaar richt Xpeng z'n pijlen ook op de rest van de Europese automarkt. De eerstgeborene van Xpeng is de G3, een elektrische SUV die in China beschikbaar is met een 50,5 kWh en 65,5 kWh groot accupakket waarmee de G3 een actieradius (NEDC) van zo'n 400 en 520 kilometer moet kunnen halen. Aan een DC-lader is de versie met het grootste pakket in minder dan 30 minuten van 30 tot 80 procent van zijn kunnen op te laden.

De G3 beschikt over een set camera's en sensoren waarmee de SUV semi-autonoom - niveau 2,5 noemt Xpeng het - door het verkeer kan gaan. De G3 kan zichzelf parkeren en heeft een digitale assistent aan boord waar je tegen kunt babbelen. De Xpeng G3 heeft een elektromotor op de vooras die 197 pk en 300 Nm sterk is. Daarmee heeft de SUV in z'n 8,5 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. Z'n topsnelheid ligt op 140 km/h. De standaarduitrusting omvat in China niet alleen ledmatrix-kijkers, maar ook automatische klimaatregeling, een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en een 15,6-inch verticaal display in de middenconsole.