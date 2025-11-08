Wie zich niet meldt na een ongeluk riskeert een strafblad, een geldboete, het intrekken van het rijbewijs en zelfs een gevangenisstraf. Ook als je ‘alleen maar’ een geparkeerde auto of een verkeersbord of lantaarnpaal hebt geraakt.

Steeds vaker maken mensen zich na een aanrijding snel uit de voeten, bijvoorbeeld na het raken van een geparkeerde auto of het beschadigen van een verkeersbord. Soms gebeurt dat uit paniek, maar vaak ook omdat er iets anders aan de hand is: het voertuig is niet verzekerd, de bestuurder heeft te veel gedronken of drugs gebruikt, er is geen geldig rijbewijs of iemand wil de no-claim op de verzekering niet verliezen. Wat de reden ook is, doorrijden na een ongeval is strafbaar. Ook laat je de ander met de schade achter. Gelukkig biedt het Waarborgfonds Motorverkeer in veel gevallen uitkomst aan gedupeerden.

Doorrijden is een misdrijf

Volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet mag je na een ongeluk niet zomaar doorrijden als er schade of letsel is. Ook als iemand na het ongeval in een hulpeloze toestand wordt achtergelaten, ben je strafbaar. Bij parkeerschade mag je alleen wegrijden als je een briefje achterlaat met je naam en de gegevens van je voertuig.

Doorrijden na het beschadigen van zogeheten ‘wegmeubilair’ – zoals verkeersborden, vangrails of lantaarnpalen – valt ook onder deze wet. Denk daar niet te licht over, want met de vele camera’s op en langs de weg is de kans groot dat je alsnog wordt opgespoord.

Meldt een bestuurder zich binnen twaalf uur vrijwillig bij de politie en geeft hij daarbij zijn identiteit én die van zijn voertuig door, dan wordt hij niet vervolgd voor het doorrijden. Deze uitzondering geldt niet als iemand weet, of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij een slachtoffer in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Ook heeft het geen zin je te melden als de politie je identiteit al kent en onderweg is om je aan te houden.

In de rechtszaal hoor je vaak het verweer dat de bestuurder ‘niet had gemerkt’ dat er schade was. Justitie moet dan bewijzen dat de doorrijder wist of kon weten dat hij een ongeval heeft veroorzaakt.

Waarborgfonds kan helpen

Bijna negentig procent van de schadeclaims bij het Waarborgfonds gaat over doorrijders. Hoe kan dat in een beschaafd land? Het Waarborgfonds Motorverkeer is in het leven geroepen voor iedereen die door een motorvoertuig schade heeft geleden en met die schade niet terecht kan bij de eigen verzekeraar, bijvoorbeeld omdat de veroorzaker is doorgereden, niet verzekerd is of in een gestolen auto reed. Ook in situaties waarin iemand zich om religieuze redenen niet verzekert of als de verzekeringsmaatschappij failliet is, kan het fonds onder voorwaarden uitkomst bieden.

Uit het jaarverslag blijkt dat het Waarborgfonds Motorverkeer in 2024 bijna 85 miljoen euro aan schade heeft vergoed. Bijna 50.000 mensen deden een beroep op het fonds, van wie 44.000 vanwege een doorrijder die zijn gegevens niet had achtergelaten. Het werkelijke aantal doorrijders ligt waarschijnlijk nóg hoger, want veel slachtoffers doen geen melding of hebben onvoldoende bewijs om een claim in te dienen.

Hoewel het Waarborgfonds een wettelijke taak heeft, is het geen overheidsinstelling. De financiële bijdrage aan het fonds wordt grotendeels betaald door de Nederlandse autoverzekeraars, die dit bedrag doorberekenen in de premie van hun klanten. In 2024 bedroeg de bijdrage €8,70 per kenteken. Door inflatie en stijgende schadelasten zal dit bedrag waarschijnlijk omhoog gaan.

Strijd tegen fraude

Omdat er vaak geen tegenpartij is, is het risico op fraude groot. Het Waarborgfonds onderzoekt verdachte claims streng. In 2024 werd voor ruim 900.000 euro aan fraudepogingen afgewezen. Een speciaal fraudeteam doet onderzoek en werkt soms samen met externe bureaus. In ernstige gevallen worden fraudeurs geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister van verzekeraars – de zogeheten ‘zwarte lijst’ – en kan er ook strafrechtelijke vervolging volgen.

Hier moet je op letten als je schadevergoeding wilt Het Waarborgfonds betaalt alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit zijn de belangrijkste: • Claims moeten uiterlijk binnen drie jaar na het incident worden ingediend, maar wacht niet zo lang en meld de schade direct. Dat kan onder andere via www.waarborgfonds.vereende.nl. Op een interactieve manier wordt duidelijk gemaakt of de claim voor vergoeding in aanmerking komt. • De schade moet zijn veroorzaakt door een motorrijtuig, zoals een auto, motor, brommer of scootmobiel. Schade door fietsers, vandalisme of winkelwagentjes valt hier niet onder. • Er moet bewijs zijn dat de onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuigbestuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade. Dit kan met getuigenverklaringen, dashcam- of camerabeelden, laksporen of andere technische aanwijzingen. Ook familieleden kunnen getuige zijn. • Doe altijd zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Bij parkeerschade kan dat ook online. • Verzamel bewijs: noteer gegevens van getuigen en maak foto’s van de schade en van de locatie. • Doe moeite om de dader te vinden. Hang bijvoorbeeld briefjes op in de buurt of plaats een oproep op social media. • Schade door afgevallen lading of onderdelen op de weg? Dan kan het fonds ook helpen, mits je kunt aantonen dat het van een motorvoertuig kwam. Op de snelweg is dat gemakkelijker aan te nemen dan op een gewone weg. • Op het schadebedrag wordt een eigen risico van €250 ingehouden, behalve bij letselschade. Schades onder dat bedrag hoef je niet in te dienen. • In bijna alle gevallen schakelt het fonds een schade-expert in, die onderzoekt of de schade inderdaad door een motorrijtuig is veroorzaakt en wat het schadebedrag is. • Volledig casco of rechtsbijstand? Schakel je eigen verzekering in. Die kan de schade voor je afwikkelen.