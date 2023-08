Ook 40 jaar oude Toyota Land Cruiser vernieuwd

Bij Toyota staat de geheel nieuwe Land Cruiser (Prado) momenteel in de spotlights. Maar er is meer interessant nieuws met betrekking tot de Land Cruiser. De inmiddels stokoude Land Cruiser van de J70-generatie is nog altijd springlevend en wordt nu behoorlijk opgefrist.

De Toyota Land Cruiser-familie bestaat uit de full size en simpelweg Land Cruiser geheten J300 die in Europa niet leverbaar is en uit de zojuist gepresenteerde nieuwe Land Cruiser Prado die met modelnaam 'Land Cruiser' wél onze kant op komt. Maar er is nog een Land Cruiser. En die is inmiddels hoogbejaard. De in 1984 op de markt gebrachte Land Cruiser J70 is in onder meer Australië en verschillende landen in het Midden-Oosten nog altijd leverbaar. De Toyota Land Cruiser J70 is door de jaren heen meermaals zowel optisch als technisch opgefrist en gaat nu voor de zoveelste keer onder het mes. Hij oogt moderner, maar is nog altijd vooral als klassieke Land Cruiser te herkennen.

Tijdens de presentatie van de nieuwe Land Cruiser Prado die dus ook naar Europa komt, heeft Toyota in thuisland Japan aangekondigd om de oude Land Cruiser J70 ook in Japan weer te gaan verkopen. Maar dan wel in opgefriste vorm. Ook de Australische tak van Toyota stuurt foto's van de vernieuwde maar in de basis inmiddels 40 jaar oude Land Cruiser de wereld in. Hoewel de J70 van zichzelf inmiddels natuurlijk genoeg klassieke designelementen heeft, brengt Toyota een retro-front naar de offroader dat de auto sterker terugbrengt naar het origineel uit 1983, al nemen we er ook invloeden van de Land Cruiser J40 in waar.

De hoekige koplampen die de J70 tot voor kort had worden vervangen door ronde exemplaren, al zijn het wel moderne led-kijkers. De grille is nieuw, het bumperwerk gaat op de schop en de in achterlichten worden dichtgemetseld en vinden plaatsvervangers in exemplaren in de achterbumper. De Land Cruiser J70 was er in Australië tot op heden alleen met een V8 turbodiesel en in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten met een 4.0 V6 benzinemotor. De Land Cruiser J70 krijgt nu ook een 2.8 viercilinder diesel die aan een automaat met zes versnellingen is geknoopt. De V8 blijft bestaan. Toyota frist het infotainmentsysteem op, het instrumentarium is herzien en ook zaken als het stuurwiel en de keuzehendel van de transmissie zijn vervangen voor moderner ogende exemplaren. Deze Land Cruiser J70 komt - je raadt het al - niet naar Nederland.