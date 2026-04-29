Ooit populaire Skoda Elroq met LFP-accu: niet goedkoper, wel groter rijbereik

Lars Krijgsman
De vanafprijs van de Skoda Elroq gaat omhoog door het wegvallen van de voormalige instapper.

De Skoda Elroq was vorig jaar niet aan te slepen, maar doet het dit jaar beduidend minder goed. Het kortere en goedkopere alternatief voor de Enyaq staat over de eerste drie maanden van dit jaar op de zestiende plek in de verkoopstatistieken. Een technische opfrisbeurt moet de auto een kleine boost geven, maar goedkoper wordt hij niet. Sterker nog: de vanafprijs stijgt flink.

De Skoda Elroq stond als 170 pk sterke Elroq 50 vanaf zo'n €35.000 op de prijslijst. Die instapversie met 50 kWh accu komt te vervallen, zoals AutoWeek al vermoedde. Vanaf nu is de Elroq 60 de instapper. Die had voorheen een 59 kWh NMC-accu, maar heeft nu een 58 kWh LFP-accu. De elektromotor van de nieuwe instapper is 190 pk sterk, terwijl de Elroq 60 eerder 204 pk sterk was. Die nieuwe 190 pk sterke versie met de nieuwe accu komt tot 451 kilometer ver. De Elroq 60 had een bereik van tot 429 kilometer. De vanafprijs van de Skoda Elroq bedraagt €37.990 en is daarmee gelijk aan die van de vorige Elroq 60. De vanafprijs geldt voor de Selection-uitvoering. De Elroq met deze aandrijflijn is er ook als Business Edition en als Sportline. Opvallend: Skoda noemt de nieuwe varianten niet meer '60' of '85'.

Hoger op het menu staan de 286 pk sterke variant met 77 kWh accu en de 340 pk sterke RS. Goed nieuws: V2L is voortaan standaard, het infotainmentsysteem is vernieuwd, One-Pedal Driving is herzien en de Elroq heeft voortaan een frunk. Inderdaad: een bagageruimte onder de voorklep. Hier lees je meer over de vernieuwde Skoda Elroq.

Prijzen Skoda Elroq - april 2026

AccuActieradiusUitvoeringVanafprijs
Elroq58 kWh451 kilometerSelection€37.990
Elroq58 kWh448 kilometerBusiness Edition€39.990
Elroq58 kWh443 kilometerSportline€42.490
Elroq77 kWh575 kilometerBusiness Edition€44.490
Elroq77 kWh568 kilometerSportline€46.990
Elroq RS77 kWh561 kilometerRS€52.490
