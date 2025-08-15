Ooit geloofde ook Tesla in accuwisseltechniek

Snelladen gaat steeds sneller, maar er zijn nog steeds bedrijven die liever inzetten op het wisselen van een lege EV-accu voor een volle. Ooit hoorde ook Tesla in die categorie, al duurde dat niet lang.

Nio is momenteel de voortrekker als het gaat om accuwissels, of in het Engels ‘Battery swaps’. Met zijn accuwisselstations maakt Nio het mogelijk om in enkele minuten een (bijna) lege accu te verwisselen voor een bijna volle. Veel EV-rijders zullen die stations vooral erg ingewikkeld en soms ook inefficiënt vinden, maar laten we niet vergeten waar Nio vandaan komt. In grote, drukke wereldsteden met weinig ruimte kan het vinden van een laadpaal een hele opgave zijn, en is zo’n wisselstation mogelijk toch een uitkomst. Voor lange ritten uiteraard ook, iets wat we binnenkort hopen uit te vinden door met onze Nio EL6 naar Italië te rijden.

Voor Tesla lijkt echter altijd duidelijk te zijn geweest dat niet swappen, maar laden de weg voorwaarts is. Het merk beloofde al vroeg met een eigen snellaadnetwerk te komen en waar niemand dat aanvankelijk geloofde, vinden we die superchargers in 2025 overal terug. Veel minder bekend dan die wit/rode laadpalen, is het feit dat ook Tesla ooit wilde gaan inzetten op wisselstations. In 2013 werd aangekondigd dat het mogelijk zou gaan worden om het accupakket van een Model S in 90 seconden te verwisselen, aanzienlijk sneller nog dan wat Nio nu voor elkaar krijgt. De accuwissels werden al gedemonstreerd in Los Angeles, maar Tesla’s wisselstations zouden op verschillende plekken in de VS worden geïnstalleerd. Tesla had ook al bedacht dat een Model S-rijder zoveel mogelijk zijn eigen accu terug zou krijgen, dus een wissel op de heenweg van een lange rit zou ook een wissel (bij hetzelfde station) op de terugweg betekenen. Nio lost dit op door de accu’s te verleasen in plaats van te verkopen, maar bij koop is het terugkrijgen van dezelfde accu al snel een vereiste. Tesla zou 60 dollar per wissel gaan vragen, veel meer dan wat Nio nu vraagt en ook aanzienlijk duurder dan superchargen, wat voor die vroege Model S-en zelfs lange tijd gratis was.

Saillant is overigens wel de timing, want in juni 2013 hadden we het failliet van ‘accuwisselaar’ Better Place net achter de rug. Volgens de Wikipediapagina over Tesla’s wissel-avonturen heeft het merk als proef uiteindelijk één swap station geïnstalleerd, maar ging in de praktijk vrijwel niemand op de daarvoor uitgestuurde uitnodigingen in. Omdat het merk ook nog tegen problemen met wetgeving aanliep én de Supercharger-techniek zich razendsnel ontwikkelde, werd het idee in 2015 helemaal losgelaten.

Als we YouTuber Rich Benoit mogen geloven, is aan een Model S nog altijd zichtbaar dat het mogelijk moest zijn om een accu te verwisselen. Het verwijderen van het accupakket is bij dit vroege Tesla-model volgens hem relatief eenvoudig, met bouten die allemaal van onderaf bereikbaar zijn. Bij de latere Model 3, bedacht na het loslaten van het swap-idee, moet het halve interieur eruit om bij de bouten van de accu te komen.

In de onderstaande video is te zien hoe zo'n accuwissel bij een Model S in z'n werk ging.