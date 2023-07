Onthulling nieuwe Toyota Land Cruiser is nabij

Toyota trekt binnenkort het doek van een geheel nieuwe Land Cruiser, een auto die in de basis ongewijzigd alweer sinds 2009 op de Nederlandse markt is. Voor het zo ver is, schijnt Toyota alvast een summier (tegen-)licht op zijn opvolger. En wat blijkt? De auto lijkt net zo bonkig te gaan worden als de nieuwe Lexus GX.

Nog heel even en Toyota onthult zijn nieuwe Land Cruiser, die op overzeese markten als Land Cruiser Prado wordt geduid en een maatje kleiner is dan de reeds vernieuwde full-size Land Cruiser. Een officiële onthullingsdatum is nog niet bekend, maar door de afbeelding die nu is vrijgegeven, kunnen we al vrij veel ontwaren. Daaraan is te zien dat de aanstaande Land Cruiser een uiterlijk meekrijgt dat goed te vergelijken is met dat van de gloednieuwe Lexus GX.

Dat is een bonkige en uit de kluiten gewassen off-roader die troont op een geheel nieuw ladderchassis en met dank aan een dubbelgeblazen 3,5-liter V6 maximaal 3.500 kg mag trekken. Jawel, de volgende Toyota Land Cruiser is weer zeer geschikt voor de gemiddelde marktkoopman - mits hij dezelfde aandrijflijn krijgt aangemeten. We verwachten van wel, maar een hybride-alternatief of anderszins op de Europese markt afgestemde aandrijflijn - hoe dan ook met flinke trekcapaciteiten - is wellicht eveneens mogelijk.

Zeker weten doen we het ongetwijfeld binnenkort, want de onthulling kan niet ver meer weg zijn. Stay tuned, aldus Toyota.