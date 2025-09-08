De politie kwam hem op het spoor na meldingen dat de raceauto bij een tankstation was gezien. Meerdere politiewagens en zelfs een helikopter kwamen eraan te pas. De man werd betrapt terwijl hij voor zijn garage in de auto zat, nog altijd in racepak en met zijn helm op. Hij weigerde aanvankelijk uit te stappen en beweerde dat de agenten zijn privéterrein betraden zonder het juiste bevel. De auto, ogenschijnlijk een Ferrari F1-wagen maar vermoedelijk een Dallara GP2/08, is niet toegestaan op de openbare weg: hij heeft geen kenteken, lichten of richtingaanwijzers.

De bestuurder trok voor het eerst de aandacht in 2019, toen er online beelden van de auto verschenen. De afgelopen zes jaar zette hij met zijn acties de complete Tsjechische politiemacht voor schut doordat hij ongrijpbaar bleef. Bij zijn laatste rit besloten agenten de eigenaren te verhoren van auto’s die met de Formule-auto meereden, maar ook dat leidde niet tot een aanhouding.

De aangehouden bestuurder riskeert nu een boete van duizenden kronen en een rijverbod. Zijn zoon, met wie hij het YouTube-kanaal TrackZone runt, noemt de politieactie ‘disproportioneel’. Volgens hem kent ‘iedereen’ de auto inmiddels. „Hij rijdt al sinds 2019 op de snelweg en de ritten zijn altijd zonder problemen verlopen”, zo zei hij tegen het Tsjechische Ines.cz.